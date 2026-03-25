＜義母・義姉に困惑＞「子どもがぐずって食事会が台無し！謝れ！」と言われた。私はのけ者だったのに？
法事などで旦那さん側の親戚が集まるときには、配偶者や子どもも含めた家族ぐるみの参加となることがあるでしょう。ただ義実家の考え方によっては、配偶者はまだ身内ではないとみなされ、招待されないケースもあるようです。実際にママスタコミュニティのあるママから、義実家との疎遠気味であることが原因でひどいトラブルに見舞われたという投稿が寄せられています。
『旦那側の親戚で食事会がありましたが、私は呼ばれず、旦那と子ども4歳と3歳で行きました。帰宅した旦那から「3歳の子がずっと泣き叫んでいて、それを見た4歳の子も不安になってグズグズだった」と。その後義母から連絡がきて、「うちの子2人に食事会を台無しにされた、躾がなっていない」と怒りをぶつけられました。普段、義親と会うときには私がいるので、こういうことはありません。躾の部分を言うなら、「親である旦那が一緒にいたのに何もできなかったのだから、旦那の親として注意するべきだったのでは？」と伝えたら、今度は義姉から連絡があり、「義母に謝れ」と言われました。旦那からも「親戚付き合いがあるでしょ？ 謝ってくれないか？」と。私は嫌でも謝った方がいいのでしょうか？』
なぜ謝る必要が？子どもがぐずるのはわかっていたよね？
『子どもがその年齢なら、母親がいなかったらぐずるのはわかりきっているじゃん。自分では面倒見ないくせに、母親（妻）を除外した旦那が悪い』
『謝れと言われても、旦那が子どもを見られないことはわかっていながら連れて行った。義母たちも、投稿者さんの参加を希望していなかったのだから、投稿者さんとしては、「なぜ謝る？」になるだろうね。母親がいない状況で4歳と3歳の子どもが知らない大人ばかりに囲まれたら、泣き出すのは想像できるよね』
普段から旦那さんが子どもの面倒を見ていたり、親子3人で出かけたりすることが多いなら、子どもがぐずることもなかったのでしょう。また慣れている場所ならば子どもたちも楽しく過ごせたのでしょう。しかし実際は、見慣れない人たちが集まる場所でした。しかも子どもの年齢を考えると、お母さんがいないと不安で仕方ないのではないでしょうか。旦那さんも投稿者さん抜きでも大丈夫と思ったのかもしれませんが、考えが甘かったようですね。
意地悪したのは義実家側。謝らない
『私なら意地でも謝罪しない。招待しなかったというだけで、投稿者さんは除け者扱いされているし』
『謝らないし、そんな難癖つけられて二度と行かないよ。その子たちの親である旦那が面倒を見きれなかっただけなんだから、投稿者さんが責められる言われはない』
もともとの大きな原因は、義母が投稿者さんを食事会に招待しなかったことでしょう。父親がいれば子どもたちも食事を楽しんでくれると思ったのでしょうが、実際には子どもたちにとっても辛い時間になってしまいました。投稿者さんを食事会から除外したのは義母ですから、トータルの責任も義母にあると考えるそうです。そのため義母には謝る必要はないという意見も見られました。
謝るなら旦那では？保護者でしょ？
『夫が子どもの信頼を得ていないからこそ起こったんだから、謝るのは夫』
『参加してない所でのことを謝る必要はないよ。夫が責任者なのだから謝るのは夫一人』
食事会に投稿者さんを招待しないことを容認したのは旦那さんです。そして子どもたちを連れて食事会に行ったのですから、そこで起きたことの全責任は旦那さんにあるのでしょう。本来であれば、旦那さん自身が「子どもの面倒を見られなくて申し訳ない」と謝るのが筋なのでしょう。また投稿者さんに不快な思いをさせていることについても、きちんと謝罪してほしいですね。
義母も義姉も旦那も「謝るか謝らないか」だけ。解決したい？
『投稿者さんが謝ったとしても、根本的な解決にはならない。旦那はその場を収めたいだけ。根本的な解決にはならないし、なぜこんな事態になったか理解できていない。義母も義姉も、自分たちの思うようにならないのを八つ当たりしているだけだよね。たとえ謝罪したとしても、今後似たような事態が起きるのが目に見えているよ』
義母や義姉は「投稿者さんに謝罪してほしい」と思っていますが、謝罪したとしても問題は解決しないでしょう。食事会でどうして子どもたちがぐずったのか、誰もわかっていないからです。旦那さんも自分が子どもの面倒を見られると思ったのでしょうが、それも叶いませんでした。義母や義姉、旦那さんがその場にいなかった投稿者さんに責任をなすりつけていることは、この先もきっと起こるでしょう。謝罪の有無よりも、そんな状況を招いた父親を子どもたちがどう感じているのか、そこを改めて考える必要もありそうです。