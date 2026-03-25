現在開催中の『攻殻機動隊展』にて展示／販売されている『TechnoByobu: TB-02 攻殻機動隊』の、購入者への特典が公開された。

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同特典は、士郎正宗による書き下ろし屏風画の洋金箔仕立てのステッカーに。士郎による書き下ろしの詩も載せたオリジナルイラストとなり、フチコマたちがお花見をする姿を描いた、今の時節にマッチしたシーンとなっている。

また、『TechnoByobu（テクノ屏風）』および『HAC module』に関する、日本美術史家／静嘉堂文庫美術館館長の安村敏信および『攻殻機動隊論』著者で評論家の藤田直哉からのコメントも公開された。

なお『攻殻機動隊展（東京）』は、4月5日までTOKYO NODEにて開催中だ。

■安村敏信 コメント

俵屋宗達の「風神雷神図屏風」に通ずる余白―金箔の地の中から、浮かび上がってくるフチコマ―テクノ屏風の二曲一隻はその琳派の伝統を引き継いでいる

安村敏信（日本美術史家／静嘉堂文庫美術館館長）

■藤田直哉 コメント

テクノ屏風は、『攻殻』の精神を継ぐかのように、テクノロジーと伝統を融合させた新しいアイデンティティを創造している。伝統の精髄を受け継ぎ、凛とした佇まいをしながらも、同時にテクノロジーや新しい文化とも混淆し先に進んでいくその姿は、私たちの新しいアイデンティティのモデルとなるだろう。

藤田直哉（評論家／日本映画大学准教授）

（文=リアルサウンド編集部）