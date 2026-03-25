地域福祉を担うボランティアの民生委員。高齢者の自宅訪問や子どもの安全確認などを行います。

厚生労働省によりますと、全国およそ20万人のうち、60代以上が8割を超えていて高齢化が課題です。鹿児島県日置市では、地域の子どもたちの力を借りた取り組みも広がっています。

「いますか～？吉田です」

吉田伊都子さん、79歳。日置市伊集院地域の民生委員です。この日は、一人暮らしの家を訪ね、困りごとを聞いていました。

自分で操作できなくなった見守り用の携帯電話の接続を手伝います。

（電話オペレーター）「ありがとうございます。しっかり通報が入っていますのでご安心ください」

（吉田伊都子さん）「これでつながったって。（コードを）抜かないでね、またつながらなくなるから。じゃあね」

高齢者宅の訪問や子どもの安全確認などをボランティアで行う民生委員。しかし、地域コミュニティーの希薄化や企業の定年延長などで、今、担い手不足が課題です。

（吉田伊都子さん）「（民生委員は）16年前から」

任期は1期3年ですが、吉田さんのように10年以上続けている人もいて、日置市の民生委員の平均年齢は69.1歳と、高齢化も進んでいます。

月に一回、開催する「もちよりランチ会」。民生委員らが昼食を作り、近所の高齢者など集まった人たちにふるまいます。使われる食材は…

（吉田伊都子さん）「家庭菜園で野菜を作っていても余ってしまってという声があった。特別買ったものではなく持ち寄ったもので、みんなで一緒にお昼を食べようと始めた」

それぞれの家にある食材を持ち寄ってのランチ。この日は20人ほどが集まり、会話を楽しんでいました。

日置市に暮らす高齢者は1万6940人。全体の4割を占めています。

（85歳）「夫が亡くなって7年、どこにもいかなかった。ここに来たらおもしろい」

（83歳）「待ち遠しい。月1回だから」

（87歳）「ゆっくりお話することもない。吉田さんが（ランチ会を）つくってくれたから」

（吉田伊都子さん）「ここに来てくれて、この会が続くことが協力だから。来てくれることが一番だからと声掛けしている」

吉田さんは3年前、夫の彪さんを(78)亡くし、普段は一人暮らしです。自宅がコミュニケーションの場となっているのは、高齢者だけではありません。

地域に住む子どもたちです。民生委員は、児童福祉法に基づき「児童民生委員」も兼ねていて、子どもや親の心配ごとの相談・支援などもします。

4月から高校生になる中原璃久さん。1歳のころから、親子で吉田さんの家に通っています。

（中原璃久さん）「地域の親子が参加してご飯を食べる会があり、そのときから吉田さんにお世話になっていた」

中原さんも吉田さんの活動を見て、地域のボランティア活動に参加するようになりました。

さらに…

（子どもたち）「こんにちは～ゴミをもらっていきますね」

Qいま何をしているところですか？

（中原璃久さん）「地域の一人暮らしの高齢者のところに行き、燃やせるごみを代わりに出しに行っている」

おととしからは「子ども民生委員」として、高齢者のゴミ出しの手伝いや地域のごみ拾いを続けています。

（中原璃久さん）「ごみ出しに困っている人がいるから、ボランティアをしないかと言われ、（子ども民生委員を）結成した。お年寄りで体調が悪いとか、出てこられない人に元気になってもらいたい」

「子ども民生委員」は日置市独自の取り組みで、幼稚園児から高校生まで14人が活動しています。人手不足が課題となっている民生委員を助ける大切な力の一つです。

（中原璃久さん）「お元気ですか？」

（高齢者）「元気です。ようやく生きています」

坂の上に住む高齢者にとって、ごみ置き場に運ぶ作業は簡単なことではありません。

（91歳）「坂を下りても上るのが大変。ありがたいの上。（子どもたちは）かわいい」

民生委員の吉田さんも、地域の子どもたちの行動が力になっていると話します。

（吉田伊都子さん）「以前（高齢者が）家にいなかった経験があり、私たちは家族と買い物に行ったのかなと思ったが、（中原さんが）落ち着かず、家の周りを見て発見してくれた」

（中原璃久さん）「畑にいたね」

この春、高校生になる中原さん。地域のために、これからも活動を続ける予定です。

Q活動をやってみてどうですか？

（中原璃久さん）「楽しい。地域のおじいちゃんおばあちゃんからの『ありがとう』の声が言動力」

（吉田伊都子さん）「子どもたちもだんだん自信がついてきて、高齢者の家に行ったときも『こんにちは』と大きな声で言ってくれると、よかったと思う」

地域で地域を支える取り組みは、若い世代へと受け継がれていきます。

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