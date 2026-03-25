ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米経常収支（2025年 第4四半期）
予想 -2085.0億ドル 前回 -2264.0億ドル
米輸入物価指数（2月）
予想 0.5% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 -0.1%（前年比)
米輸出物価指数（2月）
予想 0.5% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.6%（前年比)
22:45
コッハー・オーストリア中銀総裁、ECBウォッチャー会議「成長、労働、金融市場」出席
23:30
米週間石油在庫統計
26日
0:30
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
1:30
ビルロワドガロー仏中銀総裁、防衛戦略について講演
2:00
米5年債入札（700億ドル）
5:10
ミランFRB理事、デジタル資産について講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
米経常収支（2025年 第4四半期）
予想 -2085.0億ドル 前回 -2264.0億ドル
米輸入物価指数（2月）
予想 0.5% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 -0.1%（前年比)
米輸出物価指数（2月）
予想 0.5% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.6%（前年比)
22:45
コッハー・オーストリア中銀総裁、ECBウォッチャー会議「成長、労働、金融市場」出席
23:30
米週間石油在庫統計
26日
0:30
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
1:30
ビルロワドガロー仏中銀総裁、防衛戦略について講演
2:00
米5年債入札（700億ドル）
5:10
ミランFRB理事、デジタル資産について講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。