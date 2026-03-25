21:30
米経常収支（2025年 第4四半期）
予想　-2085.0億ドル　前回　-2264.0億ドル

米輸入物価指数（2月）
予想　0.5%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.4%　前回　-0.1%（前年比)

米輸出物価指数（2月）
予想　0.5%　前回　0.6%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.6%（前年比)

22:45　
コッハー・オーストリア中銀総裁、ECBウォッチャー会議「成長、労働、金融市場」出席

23:30　
米週間石油在庫統計

26日
0:30　
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

1:30　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、防衛戦略について講演

2:00　
米5年債入札（700億ドル）

5:10　
ミランFRB理事、デジタル資産について講演（質疑応答あり）


※予定は変更されることがあります。