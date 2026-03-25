ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米経常収支（2025年 第4四半期）

予想 -2085.0億ドル 前回 -2264.0億ドル



米輸入物価指数（2月）

予想 0.5% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.4% 前回 -0.1%（前年比)



米輸出物価指数（2月）

予想 0.5% 前回 0.6%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.6%（前年比)



22:45

コッハー・オーストリア中銀総裁、ECBウォッチャー会議「成長、労働、金融市場」出席



23:30

米週間石油在庫統計



26日

0:30

米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）



1:30

ビルロワドガロー仏中銀総裁、防衛戦略について講演



2:00

米5年債入札（700億ドル）



5:10

ミランFRB理事、デジタル資産について講演（質疑応答あり）





※予定は変更されることがあります。

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