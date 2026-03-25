小手伸也、芳根京子に食事の誘いを断られ続けていた 「僕たちは仲良しなのかな？」
俳優・小手伸也が25日、都内で行われた映画『私がビーバーになる時』のハチャメチャ！大ヒット記念イベントに、芳根京子、宮田俊哉、3時のヒロインとともに出席。芳根に食事の誘いを続けるも、1ヵ月ほど断られ続けているエピソードを明かした。
【写真】本当は仲良し!! 小手伸也のぬいぐるみをツンツンする芳根京子
本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた作品。極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだ動物好きの大学生メイベルの日本版声優を芳根が務めている。
劇中で芳根演じるメイベルと絆を深めるキング・ジョージの日本版声優を務めた小手は、本作を通して芳根と仲良くなったそうで、2月に初めて食事会を開いたそう。「5時間ぐらい話して、すごく楽しくて、『定期的にやろうよ』なんて言っていて、僕も早く会いたかったんですけど、連絡すると反応が悪くて…」と2回目に至っていないことを告白。
その後もアタックし続けたが、芳根に海外の仕事や早朝の撮影があり、日程が決まらなかったそうで、「衝撃的な仮説として思い浮かんでるんですけど、彼女は僕に対して無理をしているんじゃないか。僕たちは本当に仲良しなの？」としょんぼりする様子を見せた。
すると芳根は笑いながら「今日会うから言おうと思ってた!!」「仲良しだよ！」「この1週間のスケジュールをお送りします！」と必死にフォロー。
「ありがとう」と小手は胸をなで下ろし、宮田が「メイベルとジョージが仲悪くなったら嫌だな！ 大ヒット中なのに！」とツッコむと、客席から笑い声が上がった。
この日はハチャメチャ！大ヒット記念イベントということで、劇中にも登場するサメにふんした3時のヒロインのゆめっちと福田麻貴がサプライズで突入するという場面もあり、キャスト陣のテンションが終始高く、笑いの絶えないイベントとなった。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は公開中。
【写真】本当は仲良し!! 小手伸也のぬいぐるみをツンツンする芳根京子
本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた作品。極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだ動物好きの大学生メイベルの日本版声優を芳根が務めている。
その後もアタックし続けたが、芳根に海外の仕事や早朝の撮影があり、日程が決まらなかったそうで、「衝撃的な仮説として思い浮かんでるんですけど、彼女は僕に対して無理をしているんじゃないか。僕たちは本当に仲良しなの？」としょんぼりする様子を見せた。
すると芳根は笑いながら「今日会うから言おうと思ってた!!」「仲良しだよ！」「この1週間のスケジュールをお送りします！」と必死にフォロー。
「ありがとう」と小手は胸をなで下ろし、宮田が「メイベルとジョージが仲悪くなったら嫌だな！ 大ヒット中なのに！」とツッコむと、客席から笑い声が上がった。
この日はハチャメチャ！大ヒット記念イベントということで、劇中にも登場するサメにふんした3時のヒロインのゆめっちと福田麻貴がサプライズで突入するという場面もあり、キャスト陣のテンションが終始高く、笑いの絶えないイベントとなった。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は公開中。