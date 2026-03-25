日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）の司会でもおなじみの落語家・春風亭昇太（６６）が２５日、復学していた東海大人文学部を卒業し、神奈川・平塚市の同大学湘南キャンパスで行われた卒業式に出席。特別賞と“副賞”として特注の座布団１０枚が贈られた。壇上で謝辞を述べ「卒業生、父兄のみなさんに座布団１０枚！」と高らかに宣言した。

あいにくの雨模様だったが、紋付きはかま姿で参加した昇太は笑顔を満開にした。元タカラジェンヌの妻が見守る中、学位記（卒業証書）を受け取った。「卒業まで４８年かかりました。特別賞をもらいましたが、気恥ずかしい。４年で卒業するみなさんの方が偉い」と謙遜した。

東海大のスクールカラーの青色の座布団はサプライズでもらった。「笑点」の司会になって１０年。「座布団は１０年もらっていないですね。（笑点の座布団より）こっちの方が座りやすそうだけど、高座で使うには少し小さい。ガラスケースに飾りたいですね」。復学後は高座のまくらで学生証を見せることが鉄板だったが、「今後は学位記をチラ見せしたい。東海大ネタは高座で使えます」と笑った。

１９７８年に文学部に進学。落語研究部で活躍し、プロの落語家になるため４年生で中退したが、２０２１年に客員教授に就任し、２４年に復学した。２度目の大学生活では同級生から「笑点の人」と呼ばれていたという。１年半で２８単位を取得し、卒論のテーマは「城の修復」。大学関係者によると、６６歳での卒業は「トップクラスの年齢」。４月から再び客員教授に就任する。

◆春風亭 昇太（しゅんぷうてい・しょうた）本名・田ノ下雄二。１９５９年１２月９日、静岡県生まれ。６６歳。８２年、春風亭柳昇に入門し、「春風亭昇八」で初高座。８６年に二ツ目に昇進し昇太に改名。９２年に席亭推薦で真打ち昇進。２０００年に文化庁芸術祭大賞を受賞。１６年５月から「笑点」の新司会者に就任。１９年から落語芸術協会の会長を務める。特技は料理。出ばやしは「デイビー・クロケット」。