名古屋大学で卒業式。4122人が門出の日を迎えました。

【写真を見る】名古屋大学で卒業式 コロナ禍の入学で｢色んな人に助けてもらいながら乗り越えた｣ 4122人が巣立ち今後の抱負は？

（名古屋大学 杉山直総長 午前9時半ごろ）

「卒業おめでとう。名古屋大学で学び、卒業していく君たちは、AIに置き換えられることはないと確信しています」

コロナ禍に入学も｢色んな人に助けてもらいながら乗り越えた｣

ことし名古屋大学では、4122人が卒業。卒業生の多くはコロナ禍の2022年に入学し、徐々に活動制限がなくなっていく中での大学生活でした。





イラン情勢の影響は卒業旅行でも…

（卒業生）「（コロナ禍で）人間関係がすごく薄くなってしまうというか、大学生活は色んな人の助け合いだと感じたので、色んな人を頼り助けてもらいながら乗り越えたという形です」（卒業生）「四国出身ですが、色々支援をしてくれた両親にまずは感謝を伝えたい」

充実した日々を送った一方、卒業旅行ではイラン情勢の影響から、思わぬトラブルも…



（卒業生）

「飛行機が欠航になってしまって、それで飛行機（の予約）を取り直すという」

「延泊して帰ってきました」

卒業後の抱負は？

様々な経験を胸に、社会の荒波へと飛び立つ卒業生たち。今後の抱負は？



（商社に就職する卒業生）

「商社に行くんですけど、人をつないで、世界をつないで、日本を明るく元気よくしていきたいと思います。頑張ります！」



（自動車関連企業に就職する卒業生）

「世界に羽ばたくような人間になっていきたい」



（大学院に進学する卒業生）

「いい友達と巡り会えて、めちゃくちゃ楽しかったです」



（卒業生）

「名大最高！」