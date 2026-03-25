「ピーター」こと歌手で俳優の池畑慎之介（７３）が２５日、東京・丸の内コットンクラブで「ＯＺＩＢＡライブＸＩ」を行った。

毎回、大好きな歌を全力で披露する同ライブで、今年は初めて。満員のファンを前に、１曲目の「愛の幕切れ」を皮切りに懐かしの「時には母のない子のように」や「ひとり寝の子守唄」、大好きな「越路吹雪メドレー」、さらにはシャンソンの名曲「清河（チョンハー）への道」など全１６曲をアクションを交えて熱唱した。

途中、客席にいた歌手で女優の芳本美代子（５７）をステージに上げ、６月１０、１１日に豊洲シビックセンターホールで行う、２人が主演する舞台「喝采〜『イヴの総て』より〜」の即席プロモーションも。池畑は「この作品はアカデミー賞６部門に輝いた名作です。みっちょんとは舞台などで５回共演したことがあり、息もピッタリ！期待して下さい！！」と呼びかけた。 客席には仲の良い歌手・神野美伽（６０）や元Ｊリーガーのラモス瑠偉（６９）、番組で親しくなった俳優・谷原章介（５３）、フジテレビ・佐々木恭子アナウンサー（５３）、女優・渡辺えり（７１）、仁科亜季子（７２）ら有名人、タレントがズラリ。池畑の熱唱に聴き入っていた。