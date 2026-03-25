日本相撲協会は25日、春場所限りで引退した力士を発表した。既に公表されている元幕内の大翔鵬（31＝追手風部屋）、英乃海（36＝木瀬部屋）、千代丸（34＝九重部屋）、元十両の紫雷（34＝木瀬部屋）、千代栄（35＝九重部屋）の他に、幕下以下6人の引退が新たに発表された。

モンゴル出身の琴挙龍（22＝佐渡ケ嶽部屋、本名＝ガントルガ・ビルグーン）は、埼玉栄高を1年で中退して2022年初場所で初土俵。埼玉栄高では現幕内・藤ノ川らと同級生で、当時はコロナ禍だったため主な公式戦の出場経験はなかった。角界入り後は初土俵から1年で幕下に昇進し、2024年頃からは幕下上位に定着。今年初場所では自己最高位の東幕下6枚目まで番付を上げて関取昇進も見えていたが、突然の休場が2場所続いてそのまま引退となった。

肥後光（38＝木瀬部屋）は、2003年春場所初土俵の大ベテラン。力士生活23年間で、最高位は当時24歳だった2012年九州場所の西序二段57枚目。直近11年間で勝ち越したのは2019年九州場所の1度だけで、ここ数年は本割34連敗を記録するなど序ノ口と番付外の往復が続いていた。

この日新たに発表された引退力士は以下の6人。

▽幕下

琴挙龍（22＝佐渡ケ嶽部屋）

▽三段目

千代大光（24＝九重部屋）

▽序二段

小城虎（23＝出羽海部屋）、八女の里（25＝西岩部屋）

▽番付外

湊龍（19＝湊部屋）、肥後光（38＝木瀬部屋）