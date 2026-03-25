春のセンバツ高校野球で県勢として15年ぶりに勝利した日本文理は25日、埼玉の強豪・花咲徳栄に挑みました。



初戦を勝ち抜いた日本文理。ベスト8をかけ戦うのは埼玉県の花咲徳栄です。



日本文理の先発はエース染谷。



ツーアウト・1塁2塁とピンチを背負いますがこの回無失点に抑えます。



しかしその後の3回表……ノーアウト満塁の場面。日本文理は守備にミスが出て先制点を許します。





雨が降り続ける中、ミスが重なり3回は4失点。さらに4回表……制球が定まらず打者12人の猛攻を受け7点を失います。チャンスをつかみたい日本文理は5回ウラ……ツーアウトから6番・安達。ライトへ！チーム初ヒットを放ちますがあとが続きません。6回表、日本文理のマウンドには5回途中から登板した箕浦。落ち着いた投球を見せ三者凡退に抑えます。その後、追加点を許した日本文理は9回ウラの攻撃。強豪・花咲徳栄から最後まで得点を奪えずベスト8進出はなりませんでした。＜日本文理 安達煌栄千選手＞「本当に花咲徳栄さんが強かった自分たちの実力不足です」「きょうの試合見てもらった通り守備の面で課題が出ていたので……守備力をこれから鍛えていきたい」＜日本文理 渡部倖成 主将＞「春甲子園に立ててプレー出来て 全国クラスを見られたというの をプラスに考えてそこからしっかり糧にまた甲子園に戻ってこられるよ うにやっていきたい」最後まで決して諦めないプレーをみせた日本文理。夏の甲子園での雪辱を誓いました。