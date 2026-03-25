門出の春です。

長崎市のハピネスアリーナで、長崎大学の卒業式が行われました。

物価高や国際的な紛争など、目まぐるしく変わりゆく社会情勢の中、2000人あまりの学生が新たな一歩を踏み出しました。

あいにくの雨となった25日。

卒業生たちは、それを吹き飛ばす晴れやかな表情をみせていました。

長崎市のハピネスアリーナで初めて開催された、長崎大学の卒業式。

学部と大学院の研究科の代表に、卒業証書が手渡されました。

今年は10の学部と大学院、あわせて2007人が卒業します。

（修了生代表 高倉 凜之良さん）

「この学び舎で試行錯誤をしながら培った学びの姿勢を糧に、どんな困難も自らの成長へ変えていく覚悟で、飛躍し続けることをここに誓います」

学部卒業生の就職率は、前の年より0.6ポイント高い96.7％。

このうち3割が、県内に就職する見込みです。

物価の高騰や世界各地で続く紛争など、目まぐるしく変わりゆく時代。

卒業生たちは決意を胸に、社会へ踏み出します。

（電機メーカーに就職）

「開発設計で電力のインフラ系の仕事。それこそ今、石油問題など色々あるが、技術者として貢献できるように献身していきたい」

（貿易関係に就職）

「国際的な学びや、1年間中国に交換留学に行った。長崎に来たことで中国と関わりを持つことができたので、それをもっと深めるような事業やサービスなどをできたらいい」

（食品メーカーに就職）

「食は普遍的なものなので、世界中のみんながいろんな国の料理を食べておいしいと思うところから、世界平和に繋がったらいい」

（航空関係に就職）

「韓国に1年間留学したが、その中で謙虚さを忘れずに成長していくことを学んだ。その謙虚な姿を忘れずに、世界に羽ばたいていけるような大人になりたい」

（小学校教諭に）

「子供たちと一緒に成長して、いろんなことに挑戦できるような、伴走者のような先生になりたいと思っている」

（薬剤師に）

「大学6年間で薬学を学んだ。学年を重ねるにつれて、同級生や保護者などともすごく関わりを感じられた。充実した学生生活だった」

（母親）

「もう幸せいっぱい。よくやりきったと思う。薬剤師になるので、患者さんに寄り添った人間になってほしい」

（薬剤師に）

「やっぱり感謝しかないので、これからも親孝行していきたい」