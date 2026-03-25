聖飢魔II、地球デビュー40周年記念期間限定再集結大黒ミサツアーが活動絵巻教典化

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聖飢魔IIがあらたな活動絵巻教典『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』を4月22日にBlu-rayとDVDで発布（発売）する。

■聖飢魔IIの歴史に残る大黒ミサツアーファイナルの模様を完全収録

本作は、地球デビュー40周年記念の大黒ミサツアーのファイナルとなった埼玉・さいたまスーパーアリーナの模様を完全収録。

聖飢魔IIは、魔暦27（2025）年4月12日の東京ガーデンシアターを皮切りに『地球デビュー40周年記念 期間限定再集結大黒ミサツアー「THE END OF SEASON ONE」』を敢行。

全国18会場・19公演のすべてをソールドさせ、8月19日の愛知県芸術劇場大ホールにて見事完遂し、続けてツアー“FINAL”として、11月24日に大阪城ホール、11月30日にさいたまスーパーアリーナ大黒ミサを開催した。

最終日では約1万5,000人の信奉者が見守るなか、大黒ミサ終盤にデーモン閣下から衝撃の発表がなされ、全信奉者が想像もしない希望に溢れるラストシーンで幕を閉じるという、聖飢魔IIの歴史に残る大黒ミサツアーファイナルとなった。

今作は、地球デビュー40周年記念期間限定再集結大黒ミサツアー「THE END OF SEASON ON

なお、『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』の大黒ミサ音源も本作と同日に配信リリースされる。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』

2026.04.22 ON SALE

DIGITAL ALBUM『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』

■【画像】『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』のジャケット写真

■関連リンク

聖飢魔II OFFICIAL SITE

https://www.seikima-ii.com/