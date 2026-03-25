お笑いタレント・もう中学生(43)が、25日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜後7・00）2時間生放送スペシャルに出演。番組内で結婚したことを電撃発表した。同番組では、今年1月7日の放送で、お笑いコンビ「インポッシブル」えいじ（42）も結婚を発表した。

番組の終盤に登場したもう中学生は、「私、もう中学生は43歳になりました！そして43歳ということは、厄年、明けました！」と報告。そして「もう一つご報告があります。結婚しました〜！」と電撃発表した。

まさかの報告に、番組司会の有吉弘行も「えっ！？結婚したの？本当に！？」と驚きを隠せず。「お前が？どなたと？」と質問攻めにした。もう中学生はお相手について、「えりさん」と名前だけ明かしていた。

「有吉の壁」では、1月にもお笑いコンビ「インポッシブル」えいじが、番組内で結婚を報告した。書道のパフォーマンスで半紙に「結婚」と書き、「えいじ、結婚したよ〜！」と絶叫していた。

また、最近は人気芸人が、番組出演時に結婚を電撃発表するケースが相次いでいる。

お笑いトリオ「や団」のロングサイズ伊藤は、1月19日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ」（月曜後7・00）で結婚したことを発表。「実は自分、今日ここに来る途中に区役所に行ってきまして。婚姻届を提出してきました」と明かし、共演者を驚かせた。

昨年7月末に解散した元・男女お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリは、1月13日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。結婚を電撃発表した。お相手はかねて交際していた一般男性で、2年前に入籍していたという。

「M-1グランプリ2025」を制したお笑いコンビ「たくろう」赤木裕（34）は、1月20日放送の日本テレビ「行列のできる法律相談所 2時間スペシャル」（後9・00）で、昨年8月に結婚していたことを公表した。