「ももいろクローバーZ」の高城れに（32）が24日放送のテレビ東京「開運!なんでも鑑定団 春の3時間45分SP」に出演。自身が出品したお宝グッズの鑑定額に驚いた。

高城が鑑定を依頼したのは、亡き曽祖父が残したスイスの超高級ブランド「パテック・フィリップ」の腕時計で、現在は金庫に保管しているという。

高城は、曽祖父が「知り合いに200万円のお金を貸したんです。“借金のカタとしてこれを預かっていてくれ”というので。でも、今もあるっていうのは、200万円も返ってきてないってことですし、ひいおばあちゃんとかは“バカじゃないの!”みたいな…大激怒していました。もしかしたら、ひいおじいちゃんはだまされてたんじゃないか？っていうのが、代々、家族で受け継がれていっているエピソード」と説明した。

だが、高城はこの場で本物との鑑定を受けて、曽祖父がだまされていなかったという結果を期待。「ギラッギラだなっていう、今の時代、私が受け継いでも着けられはしない」とダイヤが散りばめられた時計に感想を述べ、期待額は、曽祖父が貸したのと同額の「200万円」とした。

結果は「350万円」に「やった〜！ひいおじいちゃん！」と喜ぶ高城。鑑定した「クアーズ」川瀬友和会長は「パテック・フィリップ、間違いないです。1970年代後半のドレスウォッチ、ケース、ブレスレットともに18金のホワイトゴールド。ベゼルはバケットダイヤといいまして、50個以上付いています。ダイヤを留めている爪もバランスが取れていまして、ほとんど同じサイズで同じデザインの見事な職人技」。また、ロイヤルブルーの文字盤もラピスラズリの天然石で「非常に珍しくて、数が少ない」と説明。コンディションも素晴らしいという。

高城も「本当に予想外過ぎて、ただただ、びっくりしているんですけど…」と驚いていた。