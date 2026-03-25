志尊淳さん（31）が主演する4月スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の新キャストが25日、発表されました。

ドラマは日本人の両親を亡くし、韓国の財閥の家の養子となった志尊さん演じるキム・ミンソク（青木照）と仁村紗和さん（31）演じる河瀬桃子が出会い、日韓を舞台に繰り広げるラブストーリーです。

今回発表になったのは、キム・ミンソクが養子となった財閥一家のキャスト。義理の父には、ドラマ『愛の不時着』で冷酷な悪役、チョ・チョルガン少佐を演じたオ・マンソクさん、義理の母にはドラマ『イカゲーム』で個性の強いハン・ミニョ役を熱演したキム・ジュリョンさんに決定しました。

日本のドラマ初出演となるオ・マンソクさんは「心から感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。また、キム・ジュリョンさんは「日韓両国の俳優たちが作り出す呼吸とエナジーは本当に印象的」と撮影中の様子を明かしています。

義理の兄を演じるのは、ドラマ『スタートアップ：夢の扉』でキム・ヨンサンを好演したキム・ドワンさん。「ヒスンを魅力的に描き出せるよう頑張ります！ 」と意気込んでいます。

【キム・ドワンさんコメント全文】

こんにちは。キム・ヒスン役を演じる俳優のキム・ドワンです。

まずは『10回切って倒れない木はない』に出演することができ、とても嬉しく、期待に胸が高鳴っています。

日本のドラマに出演するのは今回が初めてなので、少し緊張もしていますが、ヒスンというキャラクターが非常に魅力的だと感じ、とても意欲が湧き、しっかりと表現してみたいと思いました。

素晴らしい現場で最善を尽くし、ヒスンを魅力的に描き出せるよう頑張ります！ たくさんの期待と関心をお願いいたします。ありがとうございます！

【キム・ジュリョンさんコメント全文】

『10回切って倒れない木はない』を通じて、日本の視聴者の皆様により身近にお会いできることになり、本当にワクワクしていますし、感謝の気持ちでいっぱいです。

言葉や文化は違いますが、現場では俳優もスタッフも皆が心を一つにし、お互いを思いやりながら楽しく撮影しています。

特に、日韓両国の俳優たちが作り出す呼吸とエナジーは本当に印象的で、視聴者の皆様にもその特別なシナジーを感じていただけると思います。

私が演じるキム・キョンファという人物が、物語の流れの中でどのような変化をもたらすのか、そしてどれほど緊張感を持って物語をかき乱していくのか、ぜひ期待していただければ嬉しいです。

そして、ぜひリアルタイムでも視聴していただけたら、本当に本当に嬉しいです！

たくさんの関心と愛をお願いいたします。ありがとうございます！

【オ・マンソクさんコメント全文】

このたび、『10回切って倒れない木はない』に出演することになり、大変嬉しく思っております。

特に、日本のドラマへの初めての出演で、素晴らしいキャストの皆様や監督、そして最高のスタッフの方々とご一緒できることに、心から感謝の気持ちでいっぱいです。

今回のドラマ『10回切って倒れない木はない』が、視聴者の皆様からたくさんの愛をいただける作品になるよう、私も最善を尽くします。ありがとうございます！