生後27日でまだよちよち歩きの子猫。ヨロヨロな『やんのかステップ』が愛しいとSNSで話題です。投稿は記事執筆時点で1.6万回再生を突破し、「ほんとにヨロヨロやんのか？ステップで笑っちゃいました」「よちよちしててかわいい」「ずっと見ていられる」「かわいいのてんこ盛り」などといった声が寄せられています。

【動画：生後27日の子猫→まだヨチヨチ歩きの中『やんのかステップ』を披露して…『悶絶必至の光景』】

︎緊急帝王切開で誕生した3匹の子猫たち

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿されたのは、生後27日でまだよちよち歩きの子猫たち。頭に黒い模様が1つの男の子「ホイップ」くん、黒い模様が2つの女の子「マシュマロ」ちゃん、黒い模様が3つの男の子「メレンゲ」くんの計3匹は、保護当時妊娠中だった母猫「白玉」ちゃんの子どもたちです。

緊急帝王切開と命懸けで産まれた3匹は、無事すくすくと成長し、兄妹仲良く元気に遊びまわるようになっていたそう。なかでも、3匹のうち最も体が大きくてわんぱくなメレンゲくんは、ミニキャットタワーの頂上にも上手に登れるようになっていたのだとか。

︎よちよち帰宅する兄妹

そんなメレンゲくんはこの日、ミニキャットタワーの周りで、飼い主さんが撮影していたカメラなどにじゃれついて遊んでいたのだそう。いろいろなものに興味津々なメレンゲくんは、一瞬別のものに意識がそれた様子。

そしてふとこちらを向いたとき、カメラが近くて驚いたのか、突然メレンゲくんが『やんのかステップ』の体勢に。しかしまだよちよち歩きのメレンゲくんは、うまくバランスがとれず足元がヨロヨロ。本猫は一生懸命ですが、その愛らしい姿に思わずにっこりしてしまいます。

︎カメラにびっくり？ヨロヨロの『やんのかステップ』

その後もハイテンションなメレンゲくんは、近くで休憩していたマシュマロちゃんにじゃれついていたそうですが、だんだんママのことが恋しくなってきたもよう。ママのもとへと通じる道を開けてもらうと、3匹はよちよちとした足取りで帰宅し、ママにたくさん甘えていたそうです。

出産時はさまざまなトラブルがあったという、白玉ちゃんと3匹の子猫。猫のボランティア活動をされている「ねこたま庵」で、現在も保護・育児中とのこと。白玉ちゃんはまだ人間がこわいとのことですが、素敵な里親さんと巡り会えるよう、子猫たちの成長とともに応援したいですね。

今回の投稿には、「ほんとにヨロヨロやんのか？ステップで笑っちゃいました」「いつも通りよちよちしててかわいい」「わちゃわちゃ初級者の動きが始まりましたね～」「あまふわ兄妹ずっと見ていられる」「かわいいのてんこ盛り」などといったコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、今回の投稿で登場した白玉ちゃんを保護した当時からの記録や、子猫たちの生後1日目からの記録なども投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『ねこたま庵』

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。