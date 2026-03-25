パパさんがお風呂から出てくると、甘えモード全開になる猫さん。ママさんのお風呂上がりの様子も撮影してみると、まさかの展開に…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で5.8万回再生を突破し、「面白いw流石アクア」「ツンデレなとこあるからなあ～」「不貞腐れるママさんも可愛さ全開！笑」といったコメントが寄せられています。

【動画：パパがお風呂から出てくると『手に負えないほど甘えん坊になる猫』→ママのときは…まさかの展開が可愛すぎる】

今か今かと心待ちに

YouTubeチャンネル『アクアとフランマ』に投稿されたのは、お風呂上がりのママさんと短足マンチカンの「アクア」ちゃんの微笑ましいやりとり。アクアちゃんはこの日、お風呂に入ったママさんを扉の前で待っていたそうです。

そわそわした様子で尻尾も振っていたアクアちゃんでしたが、この日のために設置したカメラを見つけると一直線。発見から迫ってくる姿にドアップまで、想定外の愛らしい姿を撮ることができたのだといいます。

甘えに来てくれたと思ったら…？

出てきたママさんを追って、アクアちゃんもリビングへ。実はアクアちゃん、お風呂上がりのパパさんに物凄い甘えん坊になるそうで、ママさんはどうかと今回の撮影に至ったのだそう。ソファに座って呼びかけますが、果たして…。

アクアちゃんはソファへ軽やかなジャンプ！…と思いきや、着地した瞬間にくるりと向きを変えてテーブルの上へ。「あれ？」というまさかの事態に、喜んでいたママさんも思わず沈黙。ついには「パパが見てないだけで、いつもは甘えに来てくれる」と、ふてくされちゃったそうです。

自由気ままなアクア姫

気を取り直して呼んでみたものの、アクアちゃんは反応はしてもなぜか頑なに寄り付かず、結局は離れて行ったそう。ところが、呼ばなくなった途端、なんと自ら膝の上に乗ってきたというのです！

やっと始まった甘えタイムにニヤリなママさんが要望に応えて撫でると、アクアちゃんはうっとり。そのまま幸せそうに眠りについたそうで、やはりこの自由気ままっぷりがたまりませんね。こうして日々可愛い姫に翻弄されているご夫婦なのでした。

投稿には「ママさん出てくるとこ思い浮かべて尻尾ふりふりしてるの可愛い」「カメラ見つけた時のアクアさん可愛すぎる♡」「姫はパパもママも独占～♡あざとい～可愛い～♡」「パパさんもママさんもアクア姫に甘えて欲しいんですねw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『アクアとフランマ』では、アクアちゃんとサイベリアンの弟猫「フランマ」くんの日常の様子が投稿されています。元気いっぱいなふたりの可愛らしい姿や面白い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「アクアとフランマ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。