月約2,000個売れるブラジル発スイーツ！ LuaRuaCoffee「ひやとろケーキ」

記事ポイント ブラジルの伝統スイーツを改良した「ひやとろケーキ」は月約2,000個売れる看板商品寿司店を改装したガレージ風カフェが愛知県西尾市に3店舗目としてオープン冷凍保存やテイクアウトにも対応した手のひらサイズのケーキ ブラジルの伝統スイーツを改良した「ひやとろケーキ」は月約2,000個売れる看板商品寿司店を改装したガレージ風カフェが愛知県西尾市に3店舗目としてオープン冷凍保存やテイクアウトにも対応した手のひらサイズのケーキ

長野県上田市発のカフェ「LuaRuaCoffee」(ルアフアコーヒー)が、愛知県西尾市に3店舗目となる新店舗をオープンしています。

ブラジルの伝統スイーツを日本向けに改良した看板メニュー「ひやとろケーキ」は、多い月に約2,000個販売される人気商品です。

LuaRuaCoffee「ひやとろケーキ」

店舗名：LuaRuaCoffee 西尾店所在地：愛知県西尾市開店日：2026年3月7日席数：16席

LuaRuaCoffeeは、「ここでしか味わえない体験」をコンセプトに掲げるカフェです。

ブラジル人の父を持つ28歳のオーナーが、自身のルーツであるブラジルの空気感を大切にしながら、コーヒーやスイーツ、アサイーボウルを提供しています。

2022年1月に長野県上田市でリニューアルスタートし、2024年5月には軽井沢・旧軽井沢エリアにも出店、約4年で3店舗を展開しています。

看板メニュー「ひやとろケーキ」

看板メニューの「ひやとろケーキ」は、ブラジルの伝統的なスイーツ「Bolo gelado」を日本向けに改良したオリジナル商品です。

手のひらサイズのスポンジを特製ソースであえて濡らすことで、しっとりとろける食感に仕上げています。

6種類のフレーバーを展開しており、オリジナル箱入りの詰め合わせも用意されています。

冷凍保存が可能なため、店内利用だけでなくテイクアウトでも気軽に楽しめる看板商品です。

ブラジルにルーツを持つカフェならではのメニューとして、アサイージュースやアサイーボウルもラインナップに並びます。

西尾店の特徴

西尾店は、以前寿司店として営業していた店舗を改装し、ガレージをイメージした落ち着いた雰囲気のカフェに生まれ変わっています。

16席のコンパクトな空間で、ゆっくり過ごせるカフェ利用と気軽なテイクアウトの両方が可能です。

カフェ文化が盛んで多様な背景を持つ人々が暮らす愛知県の地域性を活かし、誰でも気軽に集える場所を目指しています。

ブラジルの伝統スイーツを日本向けに改良した「ひやとろケーキ」は、しっとりとろける独自の食感が魅力です。

冷凍保存やテイクアウトにも対応しており、自宅でも手軽に楽しめます。

寿司店を改装したガレージ風の空間で、ブラジルの空気感を味わえるカフェとなっています。

LuaRuaCoffee 西尾店の紹介でした。

よくある質問

Q. ひやとろケーキはテイクアウトできますか？

A. テイクアウトに対応しています。

冷凍保存も可能なため、自宅でも楽しめます。

Q. LuaRuaCoffee 西尾店の席数は何席ですか？

A. 16席です。

ガレージをイメージした落ち着いた雰囲気の空間となっています。

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