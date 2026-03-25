輸出額35億豪ドルで過去最高！ Horticulture Innovation Australia「ガラディナー・シェアテーブル2026」

記事ポイント 日豪友好協力基本条約50周年を記念し、東京でガラディナーを開催オーストラリアの園芸輸出額が35億豪ドルと過去最高を記録「日豪園芸交流プログラム」の正式立ち上げを発表 日豪友好協力基本条約50周年を記念し、東京でガラディナーを開催オーストラリアの園芸輸出額が35億豪ドルと過去最高を記録「日豪園芸交流プログラム」の正式立ち上げを発表

Horticulture Innovation Australiaが、日豪園芸産業の連携強化を目的としたガラディナーを東京で開催しています。

日豪友好協力基本条約締結50周年という節目に、両国の園芸関係者が一堂に会し、次の50年に向けたパートナーシップの深化が図られています。

Horticulture Innovation Australia「ガラディナー・シェアテーブル2026」

イベント名：日豪園芸交流プログラム ガラディナー・シェアテーブル2026開催日：2026年3月11日会場：東京主催：Horticulture Innovation Australia（ホーティカルチャー・イノベーション・オーストラリア）

オーストラリアの園芸農産物（果物・野菜・ナッツ・観葉植物）産業の成長を担う非営利研究開発法人Horticulture Innovation Australiaが、2026年3月11日に東京で「ガラディナー・シェアテーブル2026」を開催しています。

日豪友好協力基本条約締結50周年の節目を記念したイベントで、両国の園芸産業の連携をさらに強化し、次の段階へ発展させる交流の場です。

日豪両国の園芸生産者や輸出入業者、小売・外食関係者のほか、日本政府および在日オーストラリア大使館の関係者が参加し、園芸産業の協力強化や市場展開について意見交換が行われています。

日豪園芸交流プログラムの正式立ち上げ

ホーティカルチャー・イノベーション会長ジュリー・バードは、「日豪園芸交流プログラム（Australia-Japan Horticulture Exchange Program）」の正式立ち上げを発表しています。

日本市場に対する長期的なコミットメントの証となるプログラムで、両国の産業が継続的に関わり合うためのプラットフォームです。

日本の文化を尊重しながら、定期的に対面での交流や共に学ぶ機会を設けていく方針となっています。

イベントのテーマ「Shared Table（シェアテーブル）」には、直接的な対話と誠実な姿勢で関係を深めるという想いが込められています。

ガラディナーでは、オーストラリア産マカダミアナッツのクランブルやフィンガーライムの粒を添えた白身魚のカルパッチョ風前菜など、両国の食材を活かしたコース料理が提供されています。

園芸輸出額35億豪ドルで過去最高を記録

Horticulture Innovationが公表した統計によると、オーストラリアの2024-2025年の園芸農産物輸出額は35億豪ドル（約3,500億円）と過去最高を記録しています。

前年から13％増加しており、この10年間で輸出額は2倍以上に拡大しています。

日本はオーストラリア園芸農産物にとって重要な市場の一つで、柑橘類・食用ぶどう・メロン・マカダミアナッツなど多くの品目で安定した需要がありました。

メインディッシュには、グリルした肉にオーストラリア産アボカドのソースとマイクロハーブを添えたモダンフレンチ風の一皿が登場しています。

駐日オーストラリア臨時代理大使ヘレン・スティリアヌ氏は、日豪園芸産業の互恵的なパートナーシップを強調し、近年の市場アクセスの進展として日本産マスクメロンやイチゴのオーストラリアへの輸出解禁、オーストラリア産生食用ぶどうやマンゴーの日本市場での品種拡大などを紹介しています。

農林水産省副大臣の根本幸典氏は、オーストラリアが日本にとって食料の安定供給を支える重要なパートナーであることに触れ、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（国際園芸博覧会）への期待も述べています。

会場にはオーストラリア産の果物・野菜・ナッツ・観葉植物の展示コーナーも設けられています。

2025年には日本の農林水産省代表団がオーストラリアを訪問し、園芸産地の視察や品質保証・食品安全の取り組みについて理解を深めるなど、政府間の交流も活発です。

北半球と南半球で季節が逆であることを活かした農産物供給により、日豪の市場は互いに補完し合える関係を築いています。

定期的な対面交流の場として、日豪園芸交流プログラムが両国の産業を継続的につなぐプラットフォームとなっています。

品質と安全性を重視する日本市場において、オーストラリア産園芸農産物は高い評価を得ています。

ガラディナー・シェアテーブル2026の紹介でした。

よくある質問

Q. ガラディナー・シェアテーブル2026はいつ開催されましたか？

A. 2026年3月11日に東京で開催されています。

日豪友好協力基本条約締結50周年を記念したイベントです。

Q. オーストラリアの園芸農産物輸出額はどのくらいですか？

A. 2024-2025年の園芸農産物輸出額は35億豪ドル（約3,500億円）で、過去最高を記録しています。

前年から13％増加し、10年間で2倍以上に拡大しています。

Q. 日豪園芸交流プログラムとは何ですか？

A. Horticulture Innovation Australiaが正式に立ち上げた、日本市場との関係を強化するための長期的なプラットフォームです。

定期的に対面交流や共に学ぶ機会を設けていく方針となっています。

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