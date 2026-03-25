『転生ゴブリンだけど質問ある？』PV公開 豪華キャスト出演
テレビアニメ『転生ゴブリンだけど質問ある？』（10月放送）のティザーPVが公開された。元サラリーマンで短命な種族のゴブリンに転生した本作の主人公・アキラ（CV: 戸谷菊之介）や本作のヒロインのカレン（CV：日笠陽子）、クロエ（CV: 橘杏咲）をはじめとしたメインキャラクター達、個性豊かなゴブリン達が登場している。
【動画】公開された『転生ゴブリンだけど質問ある？』PV公開
同作は、部下からの信頼が厚いサラリーマン・八神彰が、最弱の種族“ゴブリン”に転生し、ゴブリンの寿命はわずか7日だが、転生時に与えられたスキル【人間80年】によって、先立っていくゴブリンから数々のスキルを受け継いでいくストーリー。そんなアキラのもとへ魔族やエルフ、更にはドラゴンなども集まってきて…最弱種族“ゴブリン”が巻き起こす最強無双ファンタジーとなっている。
■スタッフ情報
監督：河原龍太
シリーズ構成・脚本：百瀬祐一郎
キャラクターデザイン：齊田博之
音響監督：森下広人
音楽：タケノコ少年
音楽制作：インクストゥエンター
アニメーション制作：BAKKKA
【動画】公開された『転生ゴブリンだけど質問ある？』PV公開
同作は、部下からの信頼が厚いサラリーマン・八神彰が、最弱の種族“ゴブリン”に転生し、ゴブリンの寿命はわずか7日だが、転生時に与えられたスキル【人間80年】によって、先立っていくゴブリンから数々のスキルを受け継いでいくストーリー。そんなアキラのもとへ魔族やエルフ、更にはドラゴンなども集まってきて…最弱種族“ゴブリン”が巻き起こす最強無双ファンタジーとなっている。
■スタッフ情報
監督：河原龍太
シリーズ構成・脚本：百瀬祐一郎
キャラクターデザイン：齊田博之
音響監督：森下広人
音楽：タケノコ少年
音楽制作：インクストゥエンター
アニメーション制作：BAKKKA
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優