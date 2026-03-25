〈末期がん、幽霊、うつ病の演技が転機に、結婚相手とは現場で…「自分に嘘をつきたくない」木村多江55歳の“流儀”〉から続く

俳優の木村多江がこの3月16日に55歳の誕生日を迎えた。ドラマや映画で不幸な女性の役を頻繁に演じ、「薄幸女優」と呼ばれたことも。プライベートでは、34歳で広告会社勤務の男性と結婚し、その2年後に第1子を出産。妊娠中の撮影現場で起きた“危機”、“薄幸”イメージを脱却した作品、近年は念願のコメディ演技への挑戦を経て……。（全2回の2回目／はじめから読む）

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木村多江 ©時事通信社

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撮影中の妊娠と8カ月の入院生活で得た気づき

木村多江は俳優として高い評価を得ることになる『ぐるりのこと。』（2008年公開）の撮影を終えてまもなくして、2007年の夏にはNHKの主演ドラマ『上海タイフーン』の撮影に入った。会社を辞めた女性が上海で起業するため奔走するというストーリーで、ロケも当地で行っていた。ところが、撮影中、体調がすぐれないので一時帰国した際に病院に行くと妊娠が判明し、そのまま入院となる。

木村としては撮影の半分が終わったところであり、すぐにでも退院して残りを撮りたかったが、担当医から切迫流産の危険があると止められた。結婚してからずっと欲しかった子供をようやく授かったとあって、無理をするわけにはいかなかった。後日、NHKのプロデューサーからも「撮影は延期しましょう。いまはとにかく体を優先させてください」と言われ、ありがたかったものの、自分のことで迷惑をかけてしまったと複雑な思いもあったという。しかし、8カ月入院しているあいだにその気持ちも変わっていく。

《とにかく寝たきりで、窓の外の景色を見ることしかできない現状を徐々に受け入れられるようになると、だんだんこう思えてきたんです。「私が何もできないでいても、空の色は刻々と変わっていくし、毎日新しい朝がやってくる。それだけで、充分幸せなことなんだ」って。同時に、私を温かく応援してくれた周囲の方々に心からの感謝の気持ちがあふれてきました》（『CREA』2008年11月号）

大勢の男性のなかに女性1人だけで…『東京島』で見せた新境地

翌2008年2月に無事に女児を出産した。『上海タイフーン』も、退院後、約1年ぶりに撮影を再開して同年秋に放送されるにいたった。それからというもの木村は子育てをしながら、俳優としてもますます新境地を拓いていくことになる。2010年に公開された映画『東京島』では、離島に漂着した主婦が、大勢の男性のなか女性は彼女だけという状況でたくましく生き抜くさまを演じた。

「みんながあなたを欲しがってます」と言われ…

『東京島』のロケは2009年の秋から冬にかけて沖永良部島と徳之島で行われ、木村は娘を夫の母親に預けて参加し、その間東京には一度も戻らなかった。2カ月近くも自然のなかですごすうち、自分がどんどん孤独になっていくのがわかり、《演技をしているときだけでなく、宿舎に戻っても孤独な心情は変わりません。いつの間にか、部屋に棲みついたヤモリにまで語りかけるようになっていました。でも、そういった孤独な感覚を知ることが、主人公の気持ちに近づくことだとも気づきました》という（『プレジデント』2010年9月13日号）。

一方で、自分の直感を信じて生きていく主人公の清子に憧れを抱いた。たとえば、男たち側が清子の夫をくじ引きで決めたいと持ちかけてきたときも、彼女は最初こそ抵抗するものの、「みんながあなたを欲しがってます」と言われた途端うれしくなって、あっさり受け入れるという具合に、気持ちの切り替えが早かった。木村は、自分もこんなふうに生きられたらいいなと思い、演じながら生きることがどんどん楽しくなっていくのを体感したという（『婦人公論』2010年9月7日号）。

50代に入ってからの挑戦

かつて木村の代名詞のようになっていた薄幸な役もあいかわらず多かったが、このころには、最後に復讐したり一人だけ生き残ったりというふうに変化が表れていた。彼女自身、イメージが固まってしまうのはよくないと考えるようになる。そもそも俳優は50代以降は演じられる役の幅が一気に狭まってしまう仕事だという危機感もあり、40代は自分をプレゼンする期間と決め、それまでの自身のイメージを壊せる役や、新しい学びを得られる役にあえて挑戦していったという（『婦人公論』2023年7月号）。

たしかに50代に入ってからの出演作を見ると、彼女は確実に役の幅を広げている。一昨年（2024年）に配信が始まったNetflixのドラマシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』では忍者の役に挑んだ。アクション稽古の初日にいきなり「はい、前転して」「後転して」「側転して、はい受け身」と言われ、50代の自分にはちょっと無理かもしれないとひるんだが、やってみると意外とできたという。そうやって成長する喜びを感じることが、自信にもつながっていった。

念願のコメディ役と「安心できる人」の存在

デビュー以来ずっとコメディをやりたいと思っていたのも、NHKのバラエティ『LIFE〜人生に捧げるコント〜』でコントを演じるなどして徐々にかなっていく。やはりNHKのドラマ『阿佐ヶ谷姉妹の のほほんふたり暮らし』（2021年。脚本は現在放送中の朝ドラ『ばけばけ』を手がけるふじきみつ彦）では、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子の役を演じ、そのなりきりぶりが話題を呼ぶ。姉妹の住む東京・阿佐ヶ谷でのロケ中には本人に間違えられたという。相方の木村美穂を演じた安藤玉恵とも、《ほかの共演者と芝居するときに玉ちゃんがいなくなると急に不安になる。そういう存在がいることは心強くて安心できます》と語るほど息がぴったり合った（「週刊女性PRIME」2021年11月8日配信）。

仕事と家庭を両立するなかでも、誰かの助けを得ることの大切さを痛感した。子育てを始めた頃は、母親として完璧にこなせない自分に落ち込んでばかりだったが、そんなある日、アフリカでは「ひとりの子供を育てるのに、村みんなの力がいる」と言われていることを知り、もっと周りに頼っていいんだと心が軽くなったという。

もちろん、助けてもらった人たちへの感謝は忘れない。《もう感謝しきれないほどの愛をいただいている。これを全ての方にお返しするのは難しいが、できれば恩返しがしたい。でもできないなら、「恩渡し」でいいんじゃないかと気が付いた。私が誰かのために何かできることがあるなら、それは「恩渡し」。そうやって誰かのためになれたらうれしい》と語る（『幼児教育じほう』2022年7月号）。

「怪物になっていくしかない」役者としての覚悟

そう思うのは、2021年に102歳で亡くなった祖母の存在が大きいという。人の悪口を言わず、「おかげさまで」が口癖だった祖母はよく笑う人で、92歳でホエールウォッチングに出かけるほど好奇心もずっと旺盛だったとか。木村はそんな祖母のようにいろんな体験がしたいと、アルゼンチンタンゴのレッスンに通ったり、海外の作品への出演も念頭に英語を勉強したりと、仕事の現場以外でも挑戦を続けている。

《役者って何が大切かっていうと、どういう生き方をしているかに尽きる。それがお芝居に出る、恐ろしい仕事なんですよね》とは、いまから14年前の対談での木村の発言だ（『サンデー毎日』2012年6月3日号）。いろんな体験をするよう心がけているのも、そんなふうに俳優という職業を捉えているがゆえなのだろう。

なお、彼女はこの発言に続けて、役者には歳をとっても美しいままの人もいれば、天才的に演技力の高い人もいるが、自分はどちらのタイプでもなく、一生懸命やるしか能がないので、《すべて捨て去った一人の人間として評価されたいというか。自分で納得したいっていうのがすごくあるので。そうすると、怪物になっていくしかないんじゃないかと思って（笑）》と話していた。

役になりきるための尋常ではない打ち込み方を思えば、木村はブレイクしたころから怪物だったという気もする。それにしても「すべて捨て去った一人の人間として評価されたい」とはとてつもない野望だ。しかし、その後も自分をさらけ出すことを恐れず、内面を磨いてますます魅力を増していく姿を見るにつけ、彼女ならこの野望をかなえるのもけっして不可能ではないと思わせる。

（近藤 正高）