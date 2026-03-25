10試合1敗の快進撃でレジェンドが正式監督最有力に 残るライバルは欧州屈指の「怪物」2人だけ
マンチェスター・ユナイテッドの次期監督レースが、一人の男の活躍によって収束を迎えつつある。
暫定的にチームを率いるマイケル・キャリックは1月の就任以来、10試合で勝ち点23を積み上げ、わずか1敗という驚異的な成績をマーク。トップ4入りを現実的な目標へと押し上げた手腕は、クラブ幹部たちの心を強く揺さぶっているようだ。『Manchester Evening News』が報じている。
現時点で筆頭ライバルとされるのは、パリ・サンジェルマンを率いるルイス・エンリケと、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマンだ。エンリケは卓越した戦術眼と英語力を備え、プレミア参戦にも意欲的とされる。一方のナーゲルスマンは、バイエルンでの経験に加え、ユナイテッドの補強責任者クリストファー・ヴィフェルと共に働いた過去もある。しかし、代表との長期契約が壁となっており、現時点では「現場」で結果を出し続けるキャリックが優位に立っているようだ。
名門に必要なのは、単なる戦術家ではなく、クラブのDNAを理解し、勝利の文化を再構築できるリーダーだろう。キャリックは、暗黒期に終止符を打つ希望の光だ。