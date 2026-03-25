マンチェスター・ユナイテッドの次期監督レースが、一人の男の活躍によって収束を迎えつつある。



暫定的にチームを率いるマイケル・キャリックは1月の就任以来、10試合で勝ち点23を積み上げ、わずか1敗という驚異的な成績をマーク。トップ4入りを現実的な目標へと押し上げた手腕は、クラブ幹部たちの心を強く揺さぶっているようだ。『Manchester Evening News』が報じている。





キャリックの凄みは、自らの就任を脅かすライバルたちをピッチ上で直接退けてきた点にある。オリヴァー・グラスナーやウナイ・エメリといった実力派指揮官との対決を制し、オールド・トラッフォードに久々の「安定」をもたらした。選手たちの信頼も厚く、重圧のかかる名門で結果を出し続ける姿は、中堅クラブから引き抜くリスクを冒す必要性を消し去っている。同紙によれば、もはやキャリックに対抗できるのは、欧州トップクラスの実績を持つ「エリート」のみという状況だ。現時点で筆頭ライバルとされるのは、パリ・サンジェルマンを率いるルイス・エンリケと、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマンだ。エンリケは卓越した戦術眼と英語力を備え、プレミア参戦にも意欲的とされる。一方のナーゲルスマンは、バイエルンでの経験に加え、ユナイテッドの補強責任者クリストファー・ヴィフェルと共に働いた過去もある。しかし、代表との長期契約が壁となっており、現時点では「現場」で結果を出し続けるキャリックが優位に立っているようだ。名門に必要なのは、単なる戦術家ではなく、クラブのDNAを理解し、勝利の文化を再構築できるリーダーだろう。キャリックは、暗黒期に終止符を打つ希望の光だ。