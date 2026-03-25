昨年の第４８回日本アカデミー賞で最優秀作品賞に輝いた映画「侍タイムスリッパー」のスピンオフドラマ「心配無用ノ介 天下御免」がＢＳ―ＴＢＳで７月１６日から放送開始することが２５日、発表された。

映画で田村ツトムが演じた心配無用ノ介を主人公にした勧善懲悪の娯楽時代劇。映画から続いて安田淳一監督が監督、脚本、撮影を手掛ける。今月２８日からは、５０周年を機にリニューアルされた京都太秦映画村で撮影をスタート。東映京都撮影所が全面協力で、熟練の職人たちが情念を込めて作り上げる。

心配無用ノ介は、どこからともなく現れ、「心配ご無用！」の決めゼリフで悪を成敗する。田村は「ファンの皆さま、お待たせしました！ 皆さまの熱い思いと、皆さまへの感謝の気持ちが、現実になり、いよいよ撮影が始まります。歴史あるこの太秦の地で、先輩達が落とした汗と息遣いを感じながら、挑みます！」とメッセージ。「映画では描かれなかった心配無用ノ介の物語。ぜひドラマをご覧いただいて、一緒にこの胸の高鳴りを共有しましょう！『以後、心配無用！』」と呼びかけた。

毎週木曜午後１１時。全６話で放送する。