お笑いコンビ「にぼしいわし」が２５日、都内で行われたハナマルキ「液体塩こうじシリーズ」新ＣＭ発表会に出席した。

お花見シーズンを控え、芸人仲間を集めて花見をしたいという２人。伽説いわしは「女性芸人１０人以上は集められると思う。マストで（＝絶対に）来てほしいのは、オダウエダの植田（紫帆）。私がしゃべっていなくてもずっとしゃべってくれるから。場所取りはヨネダ２０００の愛ちゃんに頼みます」。お花見に行きたい相手と話したい内容を聞かれ、かもめんたる・岩崎う大を熱望。「『ダブルインパクト』の決勝にかもめんたるさんが出ていたのですが、ボールを投げるときの肘があまり上がっていなかったので『もっと肘を上げたほうがいいんじゃないか』と伝えたい」と回答した。

相方の香空にぼしは「パーパーのあいなぷぅに合コンに誘われたので、合コンの前に（お花見して）作戦会議がしたい」と話した。

イベントでは、料理家で食育インストラクターの和田明日香が「塩こうじでジューシー！のりしお唐揚げ」を実演した。いわしは「やわらか〜」と歓喜。「めちゃくちゃジューシー。肉汁が口の中で溢（あふ）れかえっています」と目を丸くした。にぼしも「幸せ〜。これを持って花見に行きたい」と話し、笑みが絶えなかった。