25日は東京大学で卒業式が行われました。いろいろな研究をしている卒業生に、こんなことを聞いてみました。「今の物価高、もしあなたが解決するとしたら？」

【写真で見る】東京大学の卒業生が考える「賃金を上げる方法」

東京大学の卒業生に聞く 今の物価高をどう解決？

東京大学 法学部の卒業生

「4月からは公務員として働く予定です」

母親

「娘が今後活躍して、世の中が住みやすくなるように、ちょっとでも力になればいいなと期待しています」

今年、東京大学を卒業するのは3100人。

工学部を卒業

「ロケット工学に興味があって。日本のロケット工学に携われるような、そういった仕事に就ければいいと考えています」

卒業生に聞きました。今の物価高を解決するとしたら？

工学部を卒業

「物価高を解決…物価が上がっていくというのは、経済が成長していく中でそれは仕方ないところなのかなと思っていて、結局、賃金が一緒に上がってこない点が問題なのかなと思うので、経済活動が活発になれば、物価が上がっても消費者の生活は成り立っていくと思っています」

教育学部の卒業生も、経済成長と賃金アップのサイクルを回すことが大事だといいます。

教育学部を卒業

「私はニューヨークに先週行ってきたんですけど、例えばニューヨークだと水が一杯500円というのも、そうしたサイクルを回した結果、あの物価水準になっているので、日本もそこに置いて行かれないように続けていくということは、ひとつ重要な視点なのではないかと思っています」

――解決に時間はかかる？



「そうですね。ここ10年で少しずつ変わってきた傾向なので、もう少し時間はかかるかもしれないです」

賃金を上げる方法について、法学部の卒業生は…

賃金上げる方法は？「物・サービスに価格転嫁を」

法学部を卒業

「大体の中小企業は仕入れ値がインフレで上がっているけど、かといってそれを実際の製品とか自分たちが売っている物・サービスとかにうまく転嫁できずに賃金を減らしたり、コストカットするみたいな方向に行っているので、もうちょっと根本的に売り上げを上げるみたいな、アップセルの方向にいって欲しいなとは思っています」

農学部を卒業

「収入に対して物価が高いから苦しんでいるのであって、その苦しみを解消する点では税金を減らすのも有効かなと思います。一番直接的に効果が出やすい施策ではあるかなと思います」

同じく農学部の卒業生は、少し違った視点から。

農学部を卒業

「やっぱりスーパーのお肉とか東京だとすごい高いなと思うことあるんですけど、実家（兵庫県）帰ると肉が安いなと思います。100gの値段がやっぱり違うなと。地域のものを食べると輸送費が安くなって、その地域の人も潤うし、輸送費も安くなって（商品を）安く買えるみたいな」

井上キャスター「この企画おもしろいですね、もっと話を伺いたい」

井上貴博キャスター：

ちなみに、「アップセル」というのは、高付加価値なものを提案し、売り上げ拡大を目指す販売戦略のこと。より高付加価値なものが売れて給料が上がれば、より経済が回っていくのではないかということです。