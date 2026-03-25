鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」は次回３月２９日に最終回を迎える。

第９話のラスト、早瀬儀堂（鈴木亮平）と夏海一香（戸田恵梨香）の夫婦が絶体絶命の危機に陥った。

夏海一香は合六亘（北村有起哉）のアジトに乗り込むも、そこには最も信頼していた警視庁監察官・真北正親（伊藤英明）がおり、兄の大物政治家・真北弥一（市川團十郎）に協力する警察内のスパイだと告白した。夏海一香は取り押さえられ、捕まった。

早瀬儀堂は追手の冬橋航（永瀬廉）に必死の訴えが届き、冬橋が早瀬儀堂を逃がそうとしたが…そこに謎の男・菊池（塚地武雅）と霧矢直斗（藤澤涼架）が現れ、先を読んだ合六の指示で監視していたとして、銃口が向けられた。

銃声２発が鳴り、最終回に向かった。

謎の男・菊池（塚地武雅）を巡っては、これまで合六の食事会でメシを食べているだけとツッコミが入っていたが、第９話になって裏商品の換金や、襲撃を主導するなど、動きが活発に。最終回は、早瀬儀堂と冬橋の前に現れた、菊池次第で結末が大きく変わる状況となり、考察の最重要キーマンとなっている。

この危機を早瀬儀堂が切る抜ける必要があり、実は菊池が潜入捜査官、あるいは合六に１００億の裏金を預けている香港裏組織のマー会長との見方も浮上している。

ただし菊池が潜入捜査官なら、菊池が裏金を換金した段階でマー会長の裏金＝合六が真北弥一への裏献金に当てる１００億円は警察側の手に渡っていることに。マー会長であれば、合六から自分の１００億円を回収していることになり、いずれも、もはや合六の部下のフリをして早瀬儀堂を追う必要がないようにも…。

重要人物かと注目される菊池だが、怪しいだけのおとり要員で、このあと、背後の霧矢に裏切られて襲われ、埋められるとの説も。銃声２発は霧矢が発砲したもので、むしろ合六のアジト側に正体を隠した重要人物がいるとの見方も浮上している。