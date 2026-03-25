『ばけばけ』に出演する「イケメンだと思う男性俳優」ランキング！ 「板垣李光人」を抑えた1位は？
個性豊かな登場人物たちが登場するNHK朝ドラ『ばけばけ』。作中で見せる雰囲気や魅力的なルックスも話題となっています。
All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演するイケメンだと思う男性俳優」ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、板垣李光人さんです。高石あかり（※高は、はしごだか）さん演じる主人公・松野トキの親戚である雨清水家の三男・雨清水三之丞役を務めています。武家の三男のため、家に居場所がない苦悩ややるせなさを繊細に演じ、注目を集めました。
一方で、2025年10月公開の映画『ミーツ・ザ・ワールド』では、既婚者のNo.1ホスト役を好演。朝ドラの役柄とのギャップで視聴者を驚かせました。
回答者からは「目鼻立ちがはっきりしていてとても綺麗だから」（40代女性／岩手県）、「初登場した時にかっこいいなと思ったから」（20代女性／宮城県）、「あの時代の恰好でもやっぱりかっこいいです」（50代女性／青森県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、錦織友一役を演じた吉沢亮さんです。錦織は英語教師で結核を患う役どころ。吉沢さんは英語のレッスンを受け、13kg減量して役作りに臨むなど役者魂を見せました。
今後は7月17日に大ヒット映画シリーズ『キングダム 魂の決戦』が、7月25日からは主演ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』が公開予定。今後の活躍にも注目です。
回答コメントでは「どこから見ても美しく整った顔立ちです」（60代女性／滋賀県）、「圧倒的にカッコ良くてイケメン」（50代男性／徳島県）、「所作がやはり美しい！」（40代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演するイケメンだと思う男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：板垣李光人（雨清水三之丞）／61票
2位にランクインしたのは、板垣李光人さんです。高石あかり（※高は、はしごだか）さん演じる主人公・松野トキの親戚である雨清水家の三男・雨清水三之丞役を務めています。武家の三男のため、家に居場所がない苦悩ややるせなさを繊細に演じ、注目を集めました。
一方で、2025年10月公開の映画『ミーツ・ザ・ワールド』では、既婚者のNo.1ホスト役を好演。朝ドラの役柄とのギャップで視聴者を驚かせました。
回答者からは「目鼻立ちがはっきりしていてとても綺麗だから」（40代女性／岩手県）、「初登場した時にかっこいいなと思ったから」（20代女性／宮城県）、「あの時代の恰好でもやっぱりかっこいいです」（50代女性／青森県）といったコメントが寄せられています。
1位：吉沢亮（錦織友一）／192票
1位にランクインしたのは、錦織友一役を演じた吉沢亮さんです。錦織は英語教師で結核を患う役どころ。吉沢さんは英語のレッスンを受け、13kg減量して役作りに臨むなど役者魂を見せました。
今後は7月17日に大ヒット映画シリーズ『キングダム 魂の決戦』が、7月25日からは主演ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』が公開予定。今後の活躍にも注目です。
回答コメントでは「どこから見ても美しく整った顔立ちです」（60代女性／滋賀県）、「圧倒的にカッコ良くてイケメン」（50代男性／徳島県）、「所作がやはり美しい！」（40代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)