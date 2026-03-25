粟島汽船の高速船が座礁した事故についてです。船はプロペラに損傷が見つかり運航再開のめどは立っていません。



交通手段が断たれたことで粟島の民宿で予約のキャンセルが発生するなど影響が出ています。



＜記者リポート＞

「きのう（24日）粟島へ行くはずだったこちらの“きらら”ですが今も岩船港に取り残されたままです」



村上市の岩船港に停泊した粟島汽船の高速船「awalineきらら」。





粟島と本土を結ぶ唯一の交通手段ですがエンジントラブルのため欠航となりました。不具合が出たのは24日午後3時すぎ。岩船港を出港した直後、左のプロペラに何かが絡み左エンジンが停止。その後、右のエンジンも停止し新潟海上保安部に救助要請がありました。

波に流されたきららは海底の砂に乗り上げて座礁。



巡視艇によってえい航されますが途中でエンジンが動いたため自力で港に戻りました。



港に着いたのは出航からおよそ4時間半後、



＜乗客＞

「船長のアナウンスがあってすぐ、 安全にいきますということですぐにぶつかったので、あれ？みたいな感じで」



Q）ぶつかったときの衝撃は？

「全然、ボンみたいな、車で急ブレーキみたいなくらいで」



＜乗客＞

Q）今までこんなことありましたか？

「ないない。俺は初めてだよね」「医者に行きますのでちょこちょこ乗るんだ」



＜カメラマンリポート＞

「船はこちらの方で座礁したと思われます。周辺は砂浜になっています」



普段の運航に使われていたフェリーが点検に入ったため、23日から代替機として運航されていた「きらら」。





粟島汽船は船底に大きな異常がなかったことから運航再開に向けて25日、午前10時すぎから試運転を実施しました。



しかし、およそ30分後。予定より早く切り上げて港に戻ってきました。



＜粟島汽船 安井和弥社長＞

「左側のエンジンのプロペラが一部損傷があると思われるところがあるのでいったん帰ってきました」「疑いはあったんですけど走ってみたら振動がございましたので安全をとって帰ってきたという段階です」



左後方のプロペラに損傷を発見。



一度船を引き上げて損傷個所の確認が必要なため、運航再開のめどは立っていません。



当面の間、本土との交通手段が断たれる粟島の住民は……



＜粟島で民宿経営 三富葉子さん＞

「こういうドック期間中はよくあることなので、うちらも腹くくっていたというかしょうがないなみたいな感じ」





粟島で民宿を営む三富葉子さん。



26日までに12人の予約が入っていましたが船が欠航した影響ですべてキャンセルになったといいます。



＜粟島で民宿経営 三富葉子さん＞

「あまりにもキャンセル、キャンセルになると さすがに10日間すぎになると 船いつ直るのかなみたいなそんな心配もある。離島にとって船は大事な大事な交通手段ですから」「1日も早く直って離島の交通網をスムーズにしてほしいと思う」



＜粟島汽船 安井和弥社長＞

「今、代替の船もございませんので、現状は何もこの航路に関しましては代替案がない状態になっています」「1日も早い復旧をできることを弊社社員一同取り組んでおりますので、もう少しお待ちいただけますよう申し上げます」



粟島と本土を結ぶ唯一の交通手段はいつ復旧するのか。



粟島汽船は、きららを造船所へ運び、損傷したプロペラを修理する予定です。



（※3月24日の画像：新潟海上保安部提供）