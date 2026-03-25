普通では思いつかないような奇抜なアイデアや物事の決まり事など、4つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。語彙の引き出しを整理しながら、正解を導き出す快感を楽しみましょう。

写真拡大

日常生活やビジネスシーン、そして豊かな表現の中に隠れた言葉の「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、誰もが驚くような自由な発想、社会を支える決まり事、切磋琢磨する動作、すでにある状態を指す言葉の4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□うてんがい
□□う
□□ん
□□く

ヒント：普通の人では思いもつかないような、きわめて奇抜で風変わりな考えを指す四字熟語といえば？

答えを見る






正解：きそ

正解は「きそ」でした。

▼解説
きそうてんがい（奇想天外）
きそう（競う）
きそん（既存／毀損）
きそく（規則）
驚きの発想を指す「奇想天外（きそうてんがい）」、力を尽くして争う「競う（きそう）」、すでにあることを意味する「既存（きそん）」、そして社会のルールである「規則（きそく）」。

アクロバティックな表現からスポーツでよく使う単語、事務的な用語、そして厳格な決まり事まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きそ」という共通の響きによって丁寧につながりました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)