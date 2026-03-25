【ひらがなクイズ】1分で挑戦！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは驚きの発想やルールについて
日常生活やビジネスシーン、そして豊かな表現の中に隠れた言葉の「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、誰もが驚くような自由な発想、社会を支える決まり事、切磋琢磨する動作、すでにある状態を指す言葉の4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□うてんがい
□□う
□□ん
□□く
ヒント：普通の人では思いもつかないような、きわめて奇抜で風変わりな考えを指す四字熟語といえば？
答えを見る
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▼解説
きそうてんがい（奇想天外）
きそう（競う）
きそん（既存／毀損）
きそく（規則）
驚きの発想を指す「奇想天外（きそうてんがい）」、力を尽くして争う「競う（きそう）」、すでにあることを意味する「既存（きそん）」、そして社会のルールである「規則（きそく）」。
アクロバティックな表現からスポーツでよく使う単語、事務的な用語、そして厳格な決まり事まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きそ」という共通の響きによって丁寧につながりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、誰もが驚くような自由な発想、社会を支える決まり事、切磋琢磨する動作、すでにある状態を指す言葉の4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□う
□□ん
□□く
ヒント：普通の人では思いもつかないような、きわめて奇抜で風変わりな考えを指す四字熟語といえば？
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正解：きそ正解は「きそ」でした。
▼解説
きそうてんがい（奇想天外）
きそう（競う）
きそん（既存／毀損）
きそく（規則）
驚きの発想を指す「奇想天外（きそうてんがい）」、力を尽くして争う「競う（きそう）」、すでにあることを意味する「既存（きそん）」、そして社会のルールである「規則（きそく）」。
アクロバティックな表現からスポーツでよく使う単語、事務的な用語、そして厳格な決まり事まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きそ」という共通の響きによって丁寧につながりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)