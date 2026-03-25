上手く言葉にできない、思わず足を止めるほどの絶景──スコットランドの伝統と歴史を肌で感じた瞬間【日本代表／現地発】
現地時間３月24日、日本代表が練習初日を迎えた。28日のスコットランド戦に向けて始動した場所は、スコットランドのダンバートンFCのスタジアムだ。
ごくごく平凡な入り口からプレスルームに入り、そこから観客席に出る。目の前に広がるのはごく普通のピッチだ。
イギリスらしい古風なスタジアムで「それなりに趣がある」と、そんな印象を抱きながらピッチ脇を歩き、観客席の反対側へ向かう。
そして、メインスタンドのほうへ視線を向けた瞬間だった。
目の前に現れたのは、ダンバートン城の岩山を背景にした壮大な景観。思わず足を止めるほどの絶景である。
あまりに入り口とのギャップが大きすぎて、正直、上手く言葉にできない。だが、掲載した写真を見ていただければ、その雄大さは伝わるはずだ。
山が見下ろすスタジアム。スコットランドの伝統と歴史を肌で感じた瞬間でもあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！（Part２）
ごくごく平凡な入り口からプレスルームに入り、そこから観客席に出る。目の前に広がるのはごく普通のピッチだ。
イギリスらしい古風なスタジアムで「それなりに趣がある」と、そんな印象を抱きながらピッチ脇を歩き、観客席の反対側へ向かう。
目の前に現れたのは、ダンバートン城の岩山を背景にした壮大な景観。思わず足を止めるほどの絶景である。
あまりに入り口とのギャップが大きすぎて、正直、上手く言葉にできない。だが、掲載した写真を見ていただければ、その雄大さは伝わるはずだ。
山が見下ろすスタジアム。スコットランドの伝統と歴史を肌で感じた瞬間でもあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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