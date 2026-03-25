ホンダとソニーグループが共同出資するソニー・ホンダモビリティは25日、EV（電気自動車）の開発と販売を中止すると発表しました。

中止になったのは、アメリカでことし中の発売をめざして開発を進めてきた「アフィーラ1」と、2028年に販売を予定していた第二弾のモデルです。

ホンダは今月12日、北米を中心に想定よりもEV市場が伸び悩んでいることなどから、北米でのEV開発を中止すると発表していましたが、この決定にともない、ホンダのEVの技術や生産体制などを活用できなくなったことから、中止に至ったということです。

今後のあり方や事業の方向性などについては、ホンダ、ソニーグループ、ソニー・ホンダモビリティの3社で協議し、検討していくとしています。

すでにホンダは、ことし3月期から来年3月期までに生じる連結業績の費用や損失を最大計2兆5000億円になると試算していますが、今回の決定にともなう損失はこの中に「織り込んでいる」いうことです。

ソニー・ホンダモビリティは2022年に設立され、ソニーの音声技術や対話型AIなど、最先端技術を搭載したEVの販売をめざしていました。