人気声優のアクセサリーの映えるワンピコーデが話題になっている。

声優・上坂すみれが２５日までに自身のインスタグラムを更新。「げつようび〜！皆さま、すこやかにお過ごしでしょうか？なんと三連休明け…？！それは眠たいことでしょう！」とつづり、白とベージュを基本としつつ、様々な模様が描かれたワンピースをまとった姿を披露。「春は眠いのですよ！ただでさえ！眠いときは悩まず寝ることです！はいおふとん！疲れが出やすいシーズン、自分の身体をなによりも大切にしてのんびり過ごしましょうねっ！お写真は「でしょでしょ」におじゃました時のお洋服〜！今週末はアニメジャパン、すみぺ倶楽部、そして東京女子プロレス！なんだかすごい月末になりますね…？！いっしょに楽しめたらうれしいですっ！ぜひっ！」とつづり、ネイルや同じ形の耳飾りや指輪などを見せた。

この投稿にファンからは「すみぺ…かわいいよ…お写真ありがとう…」「ますます美しくなっていますね」「とても美しい」「いちごホイップの指輪いいですねー」「上坂さんはワンピース似合いますな〜」などの声が寄せられている。