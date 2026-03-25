お笑いタレントのもう中学生（４３）が、２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁 ２時間生放送ＳＰ」（水曜・午後７時）で、結婚を電撃発表した。

もう中学生は「有吉さん、栞里さん、発表があります！」と声を張り上げると、おなじみの段ボールネタで「結婚しました！」と報告。司会の有吉弘行も思わず「本当に？！お前が？！」と驚きの声を上げていた。

さらにお相手について聞かれている途中、サプライズで女性が登場。うろたえるもう中学生だったが「違います！」と笑顔で否定した。有吉から「結婚は本当なのね？」と聞かれると、「えりさんと結婚しました」と改めて幸せの報告をしていた。

番組内での結婚発表については、出演するお笑いコンビ「トム・ブラウン」がこの日生出演した同局系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）で、布川ひろきが「なんと今夜、出演者の誰かが、結婚発表します」と番組内容を明かし、スタジオが「え〜！」と騒然となっていた。

「有吉の壁」では昨年６月の特番で、お笑いコンビ「インポッシブル」ひるちゃんと妻の結婚披露宴を放送。今年１月の放送では「インポッシブル」のえいじがガールズグループ「ＨＡＮＡ」に扮（ふん）したネタの披露中に「結婚」と書いた紙を掲出し、結婚を電撃発表していた。

◆もう中学生（もうちゅうがくせい）本名・丸田典幸（まるた・のりゆき）。１９８３年２月１４日、長野市川中島町生まれ。芸名の由来は小学校の卒業文集の作文のタイトルから。２００１年、ＮＳＣ東京校に７期生として入学。同期にこがけんら。趣味は絵を描くこと、ラジオを聴くこと、写真。特技は自転車こぎ、野球、アーク溶接。１８０センチ。血液型Ｏ。