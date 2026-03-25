元大阪府知事・元大阪市長の橋下徹氏が２５日、大阪・カンテレの報道番組「ｎｅｗｓランナー」（月〜金曜・後４時５０分）にゲスト出演。今月１６日に沖縄県名護市辺野古沖で船２隻が転覆し、平和学習のため乗船していた女子高校生（１７）ら２人が死亡した事故について、学校側に憤りをあらわにした。

同事故は同志社国際高校（京都府京田辺市）の生徒１８人と乗組員３人が米軍普天間飛行場の遺跡工場現場の見学のため２隻に分乗。船の脆弱性もあり、女子生徒と船長（７１）が死亡し、生徒１２人、乗組員２人が負傷した。番組では２４日夜には保護者説明会が開かれたことを報じ、西田喜久夫校長は「私どもが直接（事故を）起こしたわけではないけれども、そういうプログラムを組んだことは１００％の過失責任だ」と述べたという。

船には引率した教員は同乗していなかった。橋下氏は「徐々に事実が明らかになってきていますけど、学校側の対応がもう最悪でしたね。もちろん船側の方の安全管理も不十分だったですけど。今は責任の押し付け合い、なすり付け合いをやっているような感じですけど、とにかく海をなめすぎですよ。甘く見すぎ。もうそれに尽きます」とピシャリ。「再発防止って言っても、亡くなった生徒がいるので、かわいそうで仕方ないんですけど、学校が抜本的に意識を考えなきゃいけない」と厳しい表情だった。