鹿児島県指宿市の水迫畜産が牛肉の産地などを不適正に表示していた問題についてです。

水迫畜産はきょう25日、「今は原因について話すことはできない」とし、来月、国へ報告を行った後に明らかにする考えを示しました。

水迫畜産の水迫政治社長は25日、水迫政輝取締役とともに枕崎市役所を訪れ、前田祝成市長と非公開で30分ほど面会しました。

（水迫畜産・水迫政治社長）「返礼品で牛肉を発送している（関係者に）迷惑をかけたのでおわびに来た」

面会を終えて取材に応じた水迫社長らは、謝罪を繰り返したものの…

（水迫畜産・水迫政輝取締役）「今現在では原因の究明について話すことはできない。申し訳ございません。必ず皆さまに（説明する）機会をもうけたい」

不適正表示の原因の公表については、来月10日までに農林水産省に改善報告書を提出したあと、説明の機会をつくる考えを示しました。

県内では、枕崎市、南九州市、鹿屋市、指宿市、鹿児島市、姶良市、伊仙町、垂水市の8つの自治体が水迫畜産の牛肉を返礼品として扱っていました。

寄付件数はきょう3月25日までにわかっているだけで、合わせて4万7451件、寄付額は7億4849万円で、今後も増える見通しです。

このうち、枕崎市の寄付件数は1万3261件、寄付額は最も多い3億4312万円に上っています。

（水迫畜産・水迫政治社長）「地元の人にいいものを提供しようと（返礼品としての提供）をやっている。反響が大きく、どんどんふるさと納税で牛肉がほしいという人が増えた」「このたびは申し訳ございませんでした」

謝罪を受けた前田市長は…

（枕崎市・前田祝成市長）「大変遺憾に思っている。誠意ある対応、しっかりと原因究明してほしいと申し上げた」

一方、ふるさと納税の返礼品について、総務省は寄付額の3割以下とする基準を設けていて、自治体で代替品を送ると3割を超える恐れがあります。

このため、枕崎市はほかの自治体と足並みをそろえ、水迫畜産側に代替品の発送を求めることを検討することにしています。

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