本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



3/25（水）



EUR/USD

1.1450（16.0億ユーロ）

1.1500（8.88億ユーロ）

1.1580（6.85億ユーロ）

1.1605（18.0億ユーロ）

1.1675（9.99億ユーロ）

1.1700（16.0億ユーロ）



USD/JPY

157.50（6.39億ドル）

158.00（25.0億ドル）

160.00（8.35億ドル）



GBP/USD

1.3515（6.81億ポンド）

1.3525（9.63億ポンド）



ユーロドルは1.1605に大規模なピンポイントあり

ドル円は158.00と現在よりも下値水準に大規模設定あり

ポンドドルは1.3515・1.3525と現在よりも高値水準に中規模の設定あり

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