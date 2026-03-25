本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
3/25（水）
EUR/USD
1.1450（16.0億ユーロ）
1.1500（8.88億ユーロ）
1.1580（6.85億ユーロ）
1.1605（18.0億ユーロ）
1.1675（9.99億ユーロ）
1.1700（16.0億ユーロ）
USD/JPY
157.50（6.39億ドル）
158.00（25.0億ドル）
160.00（8.35億ドル）
GBP/USD
1.3515（6.81億ポンド）
1.3525（9.63億ポンド）
ユーロドルは1.1605に大規模なピンポイントあり
ドル円は158.00と現在よりも下値水準に大規模設定あり
ポンドドルは1.3515・1.3525と現在よりも高値水準に中規模の設定あり
3/25（水）
EUR/USD
1.1450（16.0億ユーロ）
1.1500（8.88億ユーロ）
1.1580（6.85億ユーロ）
1.1605（18.0億ユーロ）
1.1675（9.99億ユーロ）
1.1700（16.0億ユーロ）
USD/JPY
157.50（6.39億ドル）
158.00（25.0億ドル）
160.00（8.35億ドル）
GBP/USD
1.3515（6.81億ポンド）
1.3525（9.63億ポンド）
ユーロドルは1.1605に大規模なピンポイントあり
ドル円は158.00と現在よりも下値水準に大規模設定あり
ポンドドルは1.3515・1.3525と現在よりも高値水準に中規模の設定あり