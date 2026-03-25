25日午後8時33分ごろ、福岡県、佐賀県、熊本県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福岡県筑後地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福岡県の大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、みやま市、それに福岡広川町、佐賀県の佐賀市、熊本県の和水町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福岡県

大牟田市 久留米市 柳川市

八女市 みやま市 福岡広川町



□佐賀県

佐賀市



□熊本県

和水町

■震度2

□福岡県

筑後市 大川市 小郡市

うきは市 朝倉市 筑前町

大刀洗町 大木町 福岡早良区

太宰府市 飯塚市 嘉麻市

赤村



□佐賀県

鳥栖市 武雄市 小城市

嬉野市 神埼市 基山町

みやき町 江北町 白石町

唐津市



□熊本県

熊本北区 荒尾市 玉名市

山鹿市 菊池市 合志市

玉東町 南関町 長洲町

大津町 西原村



□長崎県

島原市 雲仙市

■震度1

□福岡県

東峰村 福岡博多区 福岡中央区

福岡南区 福岡城南区 筑紫野市

春日市 大野城市 宗像市

糸島市 那珂川市 田川市

宮若市 小竹町 桂川町

香春町 添田町 福岡川崎町

大任町 北九州八幡東区 行橋市

みやこ町



□佐賀県

佐賀鹿島市 吉野ヶ里町 上峰町

大町町 太良町 伊万里市



□熊本県

熊本中央区 熊本東区 熊本西区

熊本南区 宇土市 宇城市

熊本美里町 菊陽町 嘉島町

益城町 山都町 阿蘇市

南小国町 熊本小国町 産山村

南阿蘇村 上天草市



□長崎県

南島原市 佐世保市 平戸市

松浦市 川棚町 諫早市



□大分県

中津市 佐伯市 豊後大野市

日田市 竹田市 九重町



□宮崎県

延岡市 椎葉村 宮崎美郷町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。