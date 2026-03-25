県が新たに開発したコメ「新潟135号」。一度、名称が発表されていましたが変更を余儀なくされました。そして3月25日、新たに発表された名称とは……「なつひめ」。



新品種の名は25日正午前、花角知事が明らかにしました。



【花角知事】

「名称は…なつひめにいたしました」「自画自賛じゃないですけどいい名前に決まったなと思っております」



新たに決まった名称は「なつひめ」です。





厳しい夏の暑さや陽射しの中でも凛として育ち黄金色にきらめく姿を「新潟米のお姫様」として表現。パッケージは太陽や稲穂をほどこした冠のイメージです。「なつひめ」はこれまで「新潟135号」として県が開発してきたコメです。8月中に収穫できる極早生品種で夏の暑さに強く、食味も「こしいぶき」並みに優れるなどの特徴があります。ただ、この名称をめぐっては思わぬ展開をたどりました。4か月前……最初に発表された名称は公募で決まった「なつほなみ」という別のものでした。しかし、「なつほなみ」はコメの名称として前例があったことが発覚し変更を余儀なくされたのです。そうして決まった「なつひめ」。一般公募の中から選び直しました。大粒であっさりした味わいだといいます。去年、長岡市で行われた試食会では……＜試食した人＞「135号もちもちしてる気がする」「もっちり感があって甘みもあって」「(触感が)コシヒカリに似てる感じがもっちりしてておいしいと思うので、来年が楽しみだなと思います」暑さに強い品種と言えば収穫の時期が遅い「新之助」があります。「なつひめ」と「新之助」は対になる存在として売り出したいということです。【花角知事】「極早生から晩稲までラインナップを順次そろえてきているので、いずれにせよコメと言えば新潟米と。すべての時期において強いという評価をいただきたいと思います」「なつひめ」はことしから約400ヘクタールで一般に栽培されます。