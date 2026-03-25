山形県は24日、天童市の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました 。県内では短期間に食中毒が相次いでいることから、県は24日に「ノロウイルス食中毒注意報」を発令し、県民に注意を呼びかけています。

食中毒が発生したのは、天童市一日町にある「中川鮮魚店 会席なか川」です。

県によりますと、今月19日の午後にこの店を利用した21人のうち、2つのグループの、30代から70代の男女合わせて10人が、20日の午前8時ごろから下痢や吐き気、発熱などの症状を訴えました。

保健所が検査を行ったところ、患者5人の便からノロウイルスが検出されたため、県はこの店が提供した前菜や刺身、生かきなどを含む食事が原因の食中毒と断定しました。

これを受け、県はこの飲食店に対し、24日から26日までの3日間の営業停止を命じました。患者はいずれも快方に向かっているということです。

■県内では食中毒が相次ぐ

県内では今シーズン、東根市や酒田市、高畠町の飲食店でもノロウイルスによる食中毒が相次いでいて、今回の件を含めると発生件数は4件、患者数は合わせて76人に上っています。県内で7日以内に2件以上の食中毒が発生したことを受け、県は4月23日までの1ヶ月間を期間とする「ノロウイルス食中毒注意報」を発令しました。

県は、食中毒を防ぐための具体的なポイントを次のように示し、徹底を求めています。

■もっとも大切なのは「手洗い」

まず最も大切なのが手洗いです。調理の前やトイレの後、盛り付けの前などは、必ず石けんを使い、効果の高い「2度洗い」を行ってください。

食品の調理は、中心部までしっかりと加熱することが重要です。ノロウイルスは加熱によって感染力を失うため、中心部の温度が85度以上で90秒以上の加熱を目安にしてください。

また、まな板や包丁、ふきんなどの調理器具は、使用後すぐに洗剤と流水で洗い、熱湯や塩素系の消毒液で消毒してください。アルコール消毒では十分な効果が得られないため、注意が必要です。

さらに、下痢やおう吐、発熱などの症状がある方は、食品にウイルスを付けないよう、調理を行わないようにしてください。

県は、今後も発生の恐れがあるとして、家庭や飲食店に対し、衛生管理に万全を期すよう呼びかけています。