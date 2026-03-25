■『ほんまおおきに大阪松竹座』で集合した3人

【動画・写真】永瀬廉・西畑大吾・正門良規の同期わちゃわちゃムービーなど①～②

King ＆ Prince公式SNSで、永瀬廉・西畑大吾（なにわ男子）・正門良規（Aぇ! group）の3人がKing ＆ Prince楽曲「Waltz for Lily」にのせて楽しそうにしている動画が公開された。

曲がかかると、3人とも泣き真似を見せ、“もう泣かないで”の歌詞で、永瀬が魔法をかけるように周りを指さし、振付を踊り出す。

そのまま永瀬はカメラを手のひらで覆い、次の瞬間手を離し再び人物が映ると、次の動作について永瀬から指示がなかったのか、西畑が「俺らほんまにこれでいいの？」正門も「ほんま？」と戸惑いの表情を見せつつ、笑顔でカメラに手を振り始める。

最後に永瀬がフレームインし、“ドッキリ成功”とでもいわんばかりの笑顔を見せ、動画は終了する。

ファンからは「大吾くんマイメロ泣きでかわいい」「この3人好きすぎる」「楽しそうでほっこり」などの声が集まっている。

3人は3月24日に、5月末に閉館する大阪松竹座で開催された『ほんまおおきに大阪松竹座～WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ！卒業式。～』で共演した。