本日の【上場来高値更新】 東京海上、ギフトＨＤなど18銘柄
本日の日経平均株価は、米国とイランの停戦期待から自律反発狙いの買いが優勢となり、前日比1497円高の5万3749円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は18社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、米バークシャーグループの戦略的出資が引き続き材料視された東京海上ホールディングス <8766> [東証Ｐ]など。そのほか、ギフトホールディングス <9279> [東証Ｐ]は3日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<5290> ベルテクス 東Ｓ ガラス土石製品
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6809> ＴＯＡ 東Ｐ 電気機器
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7521> ムサシ 東Ｓ 卸売業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業
<8766> 東京海上 東Ｐ 保険業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 小売業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
株探ニュース