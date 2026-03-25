　本日の日経平均株価は、米国とイランの停戦期待から自律反発狙いの買いが優勢となり、前日比1497円高の5万3749円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は18社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、米バークシャーグループの戦略的出資が引き続き材料視された東京海上ホールディングス <8766> [東証Ｐ]など。そのほか、ギフトホールディングス <9279> [東証Ｐ]は3日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<5290> ベルテクス　　東Ｓ　ガラス土石製品
<6387> サムコ　　　　東Ｐ　機械

<6508> 明電舎　　　　東Ｐ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6809> ＴＯＡ　　　　東Ｐ　電気機器
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業

<7521> ムサシ　　　　東Ｓ　卸売業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<8715> アニコムＨＤ　東Ｐ　保険業
<8766> 東京海上　　　東Ｐ　保険業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業

<9279> ギフトＨＤ　　東Ｐ　小売業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業

株探ニュース