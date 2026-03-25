

本日の日経平均株価は、米国とイランの停戦期待から自律反発狙いの買いが優勢となり、前日比1497円高の5万3749円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は18社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、米バークシャーグループの戦略的出資が引き続き材料視された東京海上ホールディングス <8766> [東証Ｐ]など。そのほか、ギフトホールディングス <9279> [東証Ｐ]は3日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業

<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業

<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業

<5290> ベルテクス 東Ｓ ガラス土石製品

<6387> サムコ 東Ｐ 機械



<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器

<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器

<6809> ＴＯＡ 東Ｐ 電気機器

<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業

<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業



<7521> ムサシ 東Ｓ 卸売業

<7678> あさくま 東Ｓ 小売業

<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業

<8766> 東京海上 東Ｐ 保険業

<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業



<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 小売業

<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業



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