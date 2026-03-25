島の “よか特産品” が大集合です。

長崎市の浜屋百貨店で、五島のグルメなどを集めた物産展が始まりました。

五島の名産「鬼鯖鮨」など270点が集結した『五島の観光とよか産品まつり』。

長崎市の浜屋百貨店で25日から始まり、22の店が並びました。

初めて出店した「Sun Sea Go」。

五島で水揚げされた魚を “新鮮なまま” 食べてほしいと、漁師から直接仕入れています。

人気商品は、鮮度の高い “タイ” をカラッとあげた「天然真鯛のフライ」です。

（寺田美穂アナウンサー）

「外がカリカリで中がふわふわ。身が引き締まっていてフライにするのがもったいないくらい新鮮さが伝わる」

定番のかんころ餅をもっと気軽に楽しんで欲しいと、五島の老舗「真鳥餅店」が考案した「かんころ餅 餡入り」。

五島産のサツマイモを使った生地で餡を包み、食べやすく一口サイズにしました。

（寺田美穂アナウンサー）

「モチモチです。芋の優しい甘みがしっかり感じられておいしい」

物産展は今月30日まで。

購入金額によって、特産品が当たる抽選会も行われています。