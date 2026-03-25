各地で桜が満開に近づいています。ですが、いざ自分で写真を撮ってみると「どうしても上手く撮れない…」なんてことはありませんか？今回はTBS映像取材部が素敵な桜の撮り方をレクチャーします。

【写真を見る】プロ直伝！桜を上手に撮影するコツ

プロが伝授！桜を上手に撮る方法

山形純菜キャスター：

桜をきれいに撮る方法を伝授します。教えてくれるのは、TBS映像取材部デスク・村井清志カメラマンです。

【天気が悪い時の撮り方は？】

(1)身長の高さの桜を探してアップで撮る（空は映さない）

(2)明るさを上げる（露出を上げる）

(3)桜が密集しているところを選ぶ

続いて、人と桜の上手な撮り方です。

【人×桜の上手な撮り方】

(1)スマホを逆さで“脚長効果”

(2)ローアングルで迫力UP

(3)画角はワイド（広め）※機種によってできないものもあります

さらに村井カメラマンによると、人物を撮影するときは「ポートレートモード」が特にオススメだそうです。本格的なカメラで撮るように、背景がボケて人物が際立つようになるということです。

さらに、食べ物と一緒に撮るときは…

【桜×食べ物の上手な撮り方】

(1)余計なものを映り込ませない

(2)桜と同じ目線に食べ物を配置

(3)花が咲いていない空間を埋めることを意識