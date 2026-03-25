Cloudy、3ヶ月連続シングルリリース企画の集大成「捧ぐ」はこの季節を彩るメッセージソング
Cloudyが2026年1月より、3ヶ月連続シングルリリース企画を展開中だ。その最終回第3弾となる「捧ぐ」のミュージックビデオが公開となった。
「捧ぐ」のミュージックビデオは「無責任な肯定を」でタッグを組んだ深津昌和が監督を務めた。夢を追う少年の様々な情景が見どころのドラマシーンでは、今期ドラマでも活躍中の若手俳優・蒼井旬が出演。曲の壮大さを彷彿させる演奏シーンは、広大な屋上というシチュエーションで撮影されたもの。両シーンが織り混ざる構成は、前半と後半で感情の変化を感じられる仕上がりだ。
「捧ぐ」は、新環境を迎える方も多いであろう4月直前に届けられるCloudyからのメッセージソング。3ヶ月連続リリース企画の集大成でもある。この発表にあわせて、小柴の手書き歌詞入り壁紙を特典とした「捧ぐ」シェアキャンペーンを実施中だ。
Cloudyは4月に主催サーキットイベントを開催するほか、11月には自身最大規模となる渋谷CLUB QUATTROでのワンマンライブも決定している。
■3ヶ月連続シングル第3弾「捧ぐ」
2026年3月25日(水)0:00 配信開始
配信リンク：https://lnk.to/Cloudy_Sasagu
■3ヶ月連続シングル第2弾「孤軍奮闘歌」
2026年2月25日(水)0:00 配信開始
配信リンク：https://lnk.to/Cloudy_Kogunfuntouka
■3ヶ月連続シングル第1弾「サミダレ」
2026年1月28日(水)0:00 配信開始
配信リンク：https://lnk.to/Cloudy_Samidare
■「捧ぐ」シェアキャンペーン
応募期間：3月25日(水)12:00〜3/31(火)23:59
対象配信サイト：Apple Music / Spotify / YouTube Music / Amazon Music / LINE MUSIC / AWA
応募フォームURL：https://forms.gle/XrNNSccZh5K4HhNk6
※3月25日(水)配信開始の「捧ぐ」を各種配信サイトで聴いてシェアしてくださった方全員に、小柴タケトの手書き歌詞入りスマホ壁紙をプレゼント。
■サーキットイベント＜Cloudy presents. “CLOUD SURF”＞
4月4日(土) 東京・新宿ACB HALL / 新宿MARZ
open15:30 / start16:00
出演：Cloudy w/ UNMASK aLIVE / INKYMAP / ジ・エンプティ / Stain hung over / VII DAYS REASON / CELCY / Brown Basket / May Forth / RED in BLUE
▼チケット ※SOLDOUT
前売\4,000
・イープラス https://eplus.jp/cloudy/
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/cloudy-cs/
・ローソンチケット https://l-tike.com/cloudy/
■渋谷CLUB QUATTROワンマンライブ
11月22日(日) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open16:00 / start17:00
▼チケット
前売 \3,900
関連リンク
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