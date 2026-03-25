chilldspotが、「dance now!」のミュージックビデオをYouTubeにて公開した。

「dance now!」は、洗練されたバンドサウンドとグルーヴが印象的なダンスナンバー。ミュージックビデオは大畑貴耶が監督を務め、バンドの演奏シーンを軸に構成。

楽曲の盛り上がりに呼応するように、演奏の熱量が徐々に高まっていく様子が際立っていく形で描かれている。そこに、どこまでも伸びていくマイクケーブルを携え、ボーカルの比喩根が街の中を歩きながら歌うシーンが重なり、場所にとらわれることなく歌うその姿が、楽曲の持つ開放感をより印象づけている。シンプルな演出の中にも、“今のchilldspot”の存在感とモードを感じさせる映像作品に仕上がった。

さらに、6月に東名阪クアトロにて開催する対バンライブツアー＜対バンライブ “ジャム Vol.3”＞の対バンアーティストを発表。6月10日の名古屋 CLUB QUATTROにはGeloomy、6月11日の梅田 CLUB QUATTROにはmuque、6月16日の渋谷 CLUB QUATTROにはKlang Rulerといった注目のラインナップが揃う。本日よりチケットのオフィシャル先行受付がスタートしている。

◾️＜chilldspot 対バンライブ“ジャム Vol.3”＞ 2026年6月10日（水） 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO

ゲストアクト：Geloomy

OPEN / START：18:00 / 19:00 2026年6月11日（木） 大阪・梅田 CLUB QUATTRO

ゲストアクト：muque

OPEN / START：18:00 / 19:00 2026年6月16日（火） 東京・渋谷 CLUB QUATTRO

ゲストアクト：Klang Ruler

OPEN / START：18:00 / 19:00 チケット料金：5,500円（税込）※各公演別途ドリンク代必要

FC先⾏：1⼈2枚まで申し込み可能（同⾏者指定なし・同⾏者⾮会員可 ）

全公演のゲストアーティストは後日発表 ＜オフィシャル先行＞

・オフィシャル先行受付URL：https://eplus.jp/chilldspot/

・受付期間：3月25日(⽔)20:00〜4月5日(⽇)23:59

・チケット料金：5,500円(税込)

※各公演別途ドリンク代必要

※1⼈4枚まで申し込み可能（同⾏者指定なし）