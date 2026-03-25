トゲナシトゲアリが、本日リリースしたBlu-ray & DVD『5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻”』より、「視界の隅 朽ちる音」のライブ映像を公開した。

本作は、2025年2月7日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催された同名公演の模様をパッケージ化した映像作品で、アンコールを含む全21曲が完全収録されている。

https://youtu.be/qLLOWnk602c

同公演は、トゲナシトゲアリのキャリアを明確に区分する2部構成によって展開されたワンマンライブとなっており、前半戦では、TVアニメ『ガールズバンドクライ』放送前に発表された楽曲を中心に構成し、バンド結成初期から培われてきた衝動的かつエモーショナルな楽曲群と、ライブバンドとしての基礎的な強度を提示。後半戦では、TVアニメ放送以降に発表された楽曲を軸にセットリストを構成し、アニメ作品とリンクした世界観を背景にサウンドスケールや演出面においても進化したバンドの姿を描き出した公演になったとのこと。

本日公開された「視界の隅 朽ちる音」は、その後半戦の中で披露された彼女たちのライブにおいて定番曲ともいえるメジャーキーのアッパーチューンで、先日幕を閉じた初の全国ツアー＜トゲナシトゲアリ Zepp Tour 2026 “拍動の未来”＞でもアンコールラストに日替わり曲として披露されたという。

作品のリリースを記念して、3月27日にはリミスタにてメンバーによるオンライントーク配信の開催も決定している。こちらは『ガールズバンドクライ』YouTubeチャンネルより生配信され、誰でも視聴することができる。

トゲナシトゲアリは今後のライブの予定として、全公演ソールドアウトとなった全国ツアー＜トゲナシトゲアリ Zepp Tour 2026 “拍動の未来”＞の追加公演を5月1日に東京ガーデンシアターで開催することを発表している。こちらの公演のチケットの最速先行抽選申し込み券もこのLive Blu-ray & DVD『トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻”』に封入されている。

◾️＜トゲナシトゲアリ TOUR 2026 FINAL “拍動の未来 -ENCORE-”＞ [開催日時・会場] 2026年5月1日（金）東京ガーデンシアター

[開場・開演] 18:00/19:00 [チケット金額]

グッズ付き指定席15,400円（税込）

※グッズは「トゲナシトゲアリ TOUR 2026 FINAL “拍動の未来 -ENCORE-“」キービジュアルを用いたデザインとなります。

指定席 11,000円（税込） ▼チケット最速先行抽選申し込み券はLive Blu-ray&DVD「トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻”」に封入。

［最速先行抽選申込］

受付期間：2026年3月25日（水）10:00〜4月6日（月）23:59まで

※シリアルナンバー1つにつき、2枚までお申し込みいただけます。

※1アカウントでも複数シリアルコードがあれば複数お申し込みいただけます。

※グッズ付きチケット・グッズなしチケットで、座席の優劣はございません。

◾️『棘アリ』『棘ナシ』【完全生産限定アナログレコード盤】

発売日：2026年8月19日（水）2作同時リリース 『棘アリ』UMJK-9161 ￥5,500（税込）

予約：https://togenashitogeari.lnk.to/togeari_lp 『棘ナシ』UMJK-9162 ￥5,500（税込）

予約：https://togenashitogeari.lnk.to/togenashi_lp ▼発売記念オンライントーク配信

https://limista.com/projects/7231?id=7231 ▼収録曲

棘アリ【完全数量限定アナログレコード盤】

［Side-A］

1.名もなき何もかも

2.偽りの理

3.気鬱、白濁す

4.理想的パラドクスとは

5.爆ぜて咲く

［Side-B］

1.黎明を穿つ

2.極私的極彩色アンサー

3.傷つき傷つけ痛くて辛い

4.運命に賭けたい論理

5.サヨナラサヨナラサヨナラ 棘ナシ【完全数量限定アナログレコード盤】

［Side-A］

1.雑踏、僕らの街 / トゲナシトゲアリ

2.誰にもなれない私だから / トゲナシトゲアリ

3.空の箱 (井芹仁菜、河原木桃香) / トゲナシトゲアリ

4.声なき魚 (新川崎(仮)) / トゲナシトゲアリ

5.視界の隅 朽ちる音 (新川崎(仮)) / トゲナシトゲアリ

6.心象的フラクタル (beni-shouga) / トゲナシトゲアリ

［Side-B］

1.空白とカタルシス / トゲナシトゲアリ

2.運命の華 / トゲナシトゲアリ

3.Cycle Of Sorrow / ダイヤモンドダスト

4.ETERNAL FLAME 〜空の箱〜 / ダイヤモンドダスト

5.闇に溶けてく / トゲナシトゲアリ

6.蝶に結いた赤い糸 / トゲナシトゲアリ ▼先着封入特典

各ジャケット絵柄ステッカー

◾️『劇場版総集編』Blu-ray & DVD

発売日：2026年7月22日（水）2作同時リリース 【前編】初回限定盤 【前編】通常盤 【後編】初回限定盤 【後編】通常盤 ▼発売記念オンライントーク配信

https://limista.com/projects/7230?id=7230 ◆劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【前編】 青春狂走曲

初回限定版(Blu-ray) ： UMXK-9046 ￥16,500（税込）

通常版(Blu-ray) ： UMXK-1143 \8,800（税込）

通常版(DVD) ： UMBK-1360 ￥7,700（税込）

予約：https://girlsbandcry.lnk.to/recap_first_part ◆劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【後編】 なぁ、未来。

初回限定版(Blu-ray) ： UMXK-9047 ￥16,500（税込）

通常版(Blu-ray) ： UMXK-1144 \8,800（税込）

通常版(DVD]) ： UMBK-1361 ￥7,700（税込）

予約：https://girlsbandcry.lnk.to/recap_second_part ◆UNIVERSAL MUSIC STORE＋東映アニメーションオフィシャルストア限定セット （完全受注限定生産）

・劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【前編】 青春狂走曲（初回限定版）[Blu-ray]

・劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【後編】 なぁ、未来。（初回限定版）[Blu-ray]

・劇場でマナーの悪かった井芹仁菜オリジナルぬいぐるみセット セット販売価格：39,600円（税込）

締め切り日：2026年4月26日（日）23:59

予約：https://girlsbandcry.lnk.to/official_store_set ※ぬいぐるみセットご購入の方のみガールズバンドクライオリジナル配送箱でお届けします。

※配送箱は、配送上使用するもので特典ではありません。その為、配送時における凹み・汚れ、破損や角潰れなどに伴う交換・返金はできかねます。

※1回のご注文につき、配送箱は1箱となります。また、他商品との同時梱包はできません。複数セットお求めの場合は、都度会計を分けてご注文下さい。

※ガールズバンドクライオリジナル配送箱は数に限りがあります。なくなり次第終了いたします。 ▼封入特典（全形態共通）

ガールズバンドクライ ライブ2026 チケット最速先行抽選申し込み券 ▼【前編】初回限定版特典

[映像特典]

・「もう何もいらない未来」ノンクレジットオープニング映像

・「命をくれよ」ノンクレジットエンディング映像

・マナー講座（前編ver. 5種）

・予告映像（前編ver. 4種）

・特報（1種） [封入特典]

・前編特典CD（トゲナシトゲアリ新曲1曲収録）

・豪華ブックレット Side-A（「もう何もいらない未来」絵コンテ（担当：涌元トモタカ） 等収録）

・マナー講座絵柄クリアスタンド 前編セット（PET素材）

・公開前カウントダウンイラストステッカー 5種（ステッカーシート1枚）

・ガルクラミニ色紙ステッカー 前編6種（ステッカーシート1枚）

・チェキ風カード 前編セット

・クリアカード 1種 ▼【後編】初回限定版特典

[映像特典]

・「arrow」ノンクレジットオープニング映像

・「荊の薔薇」ノンクレジットエンディング映像

・マナー講座（後編ver. 5種）

・予告映像（後編ver. 4種）

・特報（1種） [封入特典]

・後編特典CD（トゲナシトゲアリ新曲1曲収録）

・豪華ブックレット Side-B（「運命の華」絵コンテ（担当：酒井和男） 等収録）

・マナー講座絵柄クリアスタンド 後編セット（PET素材）

・公開当日イラストステッカー 2種（ステッカーシート1枚）

・ガルクラミニ色紙ステッカー 後編6種（ステッカーシート1枚）

・チェキ風カード 後編セット

・複製写真 1種 ※仕様・特典は変更となる可能性がございます。

◾️ライブBlu-ray & DVD『トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻”』

発売日：2026年3月11日（水）

購入：https://togenashitogeari.lnk.to/meidou_no_toki 形態：Blu-ray UMXK-1134 / DVD UMBK-1349

価格：Blu-ray 8,800円 / DVD 7,700円（税込）

仕様：デジジャケット仕様 / 三方背スリーブケース ▼収録内容

名もなき何もかも

極私的極彩色アンサー

傷つき傷つけ痛くて辛い

黎明を穿つ

偽りの理

気鬱、白濁す

理想的パラドクスとは

運命に賭けたい論理

サヨナラサヨナラサヨナラ

爆ぜて咲く

雑踏、僕らの街

空の箱

空白とカタルシス

蝶に結いた赤い糸

視界の隅 朽ちる音

闇に溶けてく

声なき魚

運命の華

誰にもなれない私だから

＜アンコール＞

渇く、憂う

生きて生きてゆく ▼封入特典

・5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻” ビハインド映像

・トレーディングカード (ライブ入場特典ステッカー絵柄/全5種よりランダム1種) 封入

・トゲナシトゲアリ ワンマンライブ2026チケット最速先行抽選申し込み券封入 (対象公演は後日発表) ▼メーカー特典

ライブ音源CD 「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻” より)