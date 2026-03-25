a子、2ndアルバム『lovely moments』特典映像のvlogからダイジェスト映像公開。ショップ別先着購入特典の絵柄解禁も
a子が、5月20日にリリースする2ndアルバム『lovely moments』のBlu-ray特典映像「Endless Vacay」より「ako vlog in London」「ako vlog in Paris」のダイジェスト映像を公開した。
映像では、ヨーロッパの町を観光する様子や、現地でのライブの模様や、CDのビジュアルを撮影する様子などバラエティーに富んだ内容になっているという。
そして、「lovely moments」のショップ別特典の絵柄も公開された。a子のビジュアルが使用されたアイテムとなっていて、こちらは先着購入の特典となるので、早めの購入をお勧めしたい。
また、先ほどSCANDAL・RINA（Dr, Vo）のソロプロジェクト“Phonia”の1stシングル「swan」をプロデュースしたことも発表されたので、あわせてチェックしてほしい。
◾️2ndアルバム『lovely moments』
2026年5月20日（水）リリース
▼収録内容
[CD収録曲]※全12曲収録
1.恋は生まれた
2.モナリザ
3.朝が近い夜
4.magic
5.Turn It Up (TVアニメ「ダーウィン事変」エンディング主題歌)
6.ずっと消えない
7.ラヴ・レター
8.MOVE MOVE (TVアニメ「宇宙人ムームー」第2クールオープニング主題歌)
9.Happy Summer Baby
10.フィールヤング
11.Earl Gray
12.ハーモニー (TVアニメ「霧尾ファンクラブ」エンディングテーマ)
Blu-ray特典映像 「Endless Vacay」
・a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey” at Zepp DiverCity(TOKYO)
・ako vlog in London
・ako vlog in Paris
CD予約：https://pony-canyon.lnk.to/ako_lovelymoments_CD
Pre Add / Pre Save：https://lnk.to/AKO_lovely_moments
特設サイト：https://akolondog.net/lovely_moments
[発売形態]
・CD Only / PCCA-06480 / 3,300円（税込）
・CD + Blu-ray / PCCA-06479 / 5,940円（税込）
■＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞
2026年6月7日（日） 【北海道】PENNY LANE 24
2026年6月13日（土） 【福岡】DRUM Be-1
2026年6月14日（日） 【大阪】サンケイホールブリーゼ
2026年6月21日（日） 【愛知】NAGOYA CLUB QUATTRO
2026年8月22日（土） 【東京】LINE CUBE SHIBUYA
◆チケット
【北海道、福岡、愛知公演】 スタンディング 6,500円（税込)+ドリンク代別途
【東京、大阪公演】 指定席 7,500円（税込)
一般発売中：https://eplus.jp/ako2026/
◆主催：各地イベンター / 企画・制作 : IRORI Records
◆お問い合わせ
YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 <平日12:00〜17:00>
CREATIVEMAN PRODUCTIONS (東京)：03-3499-6669
マウントアライブ(北海道) 050-3504-8700 <平日11:00〜18:00>
キョードー西日本(福岡) 0570-09-2424
ジェイルハウス（愛知）052-936-6041
■「Turn It Up」
2026年1月21日（水）リリース
配信URL：https://lnk.to/ako_Turn_It_Up
■TVアニメ『ダーウィン事変』
▼放送情報
2026年1月6日（火）24:00よりテレ東系列にて放送
テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）：1月6日（火）24:00より
BSテレ東：1月7日（水）24:00より
AT-X：1月9日（金）21:00より
▼配信情報
1月7日（水）0:30よりプライムビデオで独占配信開始
▼キャスト情報
チャーリー役：種粼敦美
ルーシー・エルドレッド役：神戸光歩
リヴェラ・ファイヤアーベント役：大塚明夫
ギルバート・スタイン／バート役：森川智之
ハンナ・スタイン役：佐藤利奈
フィリップ・グラハム／フィル役：上田燿司
ゲイル役：石川界人
レスリー・K・リップマン／少佐役：江頭宏哉
▼スタッフ情報
原作：うめざわしゅん（講談社「アフタヌーン」連載）
監督：津田尚克
シリーズディレクター：中山勝一
シリーズ構成：猪爪慎一
キャラクターデザイン：友岡新平
美術監督：野村正信
色彩設計：橋本賢
撮影監督：山田和弘
編集：廣瀬清志
音楽：桶狭間ありさ・堀川真理子
音響監督：岩浪美和
制作：ベルノックスフィルムズ
製作：「ダーウィン事変」製作委員会
▼楽曲情報
エンディングテーマ：a子「Turn It Up」
▼イントロダクション
なんで、人間だけが特別なの？
アメリカ・ミズーリ州の片田舎に暮らす少年・チャーリーは、
人間を超える知能とチンパンジーを超える身体能力を併せもつ、
半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」。
１５歳になったチャーリーは、人間の里親の勧めで初めて学校に入学。
そこでチャーリーは、頭脳明晰だがコミュニケーションが苦手なルーシーと出会う。
平穏な学校生活もつかの間、チャーリーはその出自の特異性ゆえに、
「動物解放」を掲げるテロ組織・ALAにつけ狙われることに！
チャーリーは家族やルーシーを守るため、ALAと対決する道を選択する--
「テロ」「差別」「人権」「炎上」……ヒトが抱える問題に、
「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに対峙する。
ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが、ここに開幕!!
公式HP：https://darwinsincident.net/
公式X（旧：Twitter）： @darwins_anime （https://twitter.com/darwins_anime）
公式Tik Tok：https://www.tiktok.com/@darwinsanime_pr
▼原作情報
〈原作〉 うめざわしゅん 『ダーウィン事変』
〈連載〉 講談社「アフタヌーン」（毎月25日ごろ発売）にて好評連載中！
〈コミックス〉 最新第10巻まで好評発売中！
関連リンク
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