a子が、5月20日にリリースする2ndアルバム『lovely moments』のBlu-ray特典映像「Endless Vacay」より「ako vlog in London」「ako vlog in Paris」のダイジェスト映像を公開した。

映像では、ヨーロッパの町を観光する様子や、現地でのライブの模様や、CDのビジュアルを撮影する様子などバラエティーに富んだ内容になっているという。

https://www.youtube.com/watch?v=CSnhCjONOi0

そして、「lovely moments」のショップ別特典の絵柄も公開された。a子のビジュアルが使用されたアイテムとなっていて、こちらは先着購入の特典となるので、早めの購入をお勧めしたい。

また、先ほどSCANDAL・RINA（Dr, Vo）のソロプロジェクト“Phonia”の1stシングル「swan」をプロデュースしたことも発表されたので、あわせてチェックしてほしい。

◾️2ndアルバム『lovely moments』

2026年5月20日（水）リリース ▼収録内容

[CD収録曲]※全12曲収録

1.恋は生まれた

2.モナリザ

3.朝が近い夜

4.magic

5.Turn It Up (TVアニメ「ダーウィン事変」エンディング主題歌)

6.ずっと消えない

7.ラヴ・レター

8.MOVE MOVE (TVアニメ「宇宙人ムームー」第2クールオープニング主題歌)

9.Happy Summer Baby

10.フィールヤング

11.Earl Gray

12.ハーモニー (TVアニメ「霧尾ファンクラブ」エンディングテーマ) Blu-ray特典映像 「Endless Vacay」

・a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey” at Zepp DiverCity(TOKYO)

・ako vlog in London

・ako vlog in Paris CD予約：https://pony-canyon.lnk.to/ako_lovelymoments_CD

Pre Add / Pre Save：https://lnk.to/AKO_lovely_moments

特設サイト：https://akolondog.net/lovely_moments https://www.youtube.com/watch?v=CSnhCjONOi0 [発売形態]

・CD Only / PCCA-06480 / 3,300円（税込）

・CD + Blu-ray / PCCA-06479 / 5,940円（税込）

■＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞ 2026年6月7日（日） 【北海道】PENNY LANE 24

2026年6月13日（土） 【福岡】DRUM Be-1

2026年6月14日（日） 【大阪】サンケイホールブリーゼ

2026年6月21日（日） 【愛知】NAGOYA CLUB QUATTRO

2026年8月22日（土） 【東京】LINE CUBE SHIBUYA ◆チケット

【北海道、福岡、愛知公演】 スタンディング 6,500円（税込)+ドリンク代別途

【東京、大阪公演】 指定席 7,500円（税込) 一般発売中：https://eplus.jp/ako2026/ ◆主催：各地イベンター / 企画・制作 : IRORI Records ◆お問い合わせ

YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 <平日12:00〜17:00>

CREATIVEMAN PRODUCTIONS (東京)：03-3499-6669

マウントアライブ(北海道) 050-3504-8700 <平日11:00〜18:00>

キョードー西日本(福岡) 0570-09-2424

ジェイルハウス（愛知）052-936-6041

■「Turn It Up」 2026年1月21日（水）リリース

配信URL：https://lnk.to/ako_Turn_It_Up

■TVアニメ『ダーウィン事変』 ©2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会 ▼放送情報

2026年1月6日（火）24:00よりテレ東系列にて放送

テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）：1月6日（火）24:00より

BSテレ東：1月7日（水）24:00より

AT-X：1月9日（金）21:00より ▼配信情報

1月7日（水）0:30よりプライムビデオで独占配信開始 ▼キャスト情報

チャーリー役：種粼敦美

ルーシー・エルドレッド役：神戸光歩

リヴェラ・ファイヤアーベント役：大塚明夫

ギルバート・スタイン／バート役：森川智之

ハンナ・スタイン役：佐藤利奈

フィリップ・グラハム／フィル役：上田燿司

ゲイル役：石川界人

レスリー・K・リップマン／少佐役：江頭宏哉 ▼スタッフ情報

原作：うめざわしゅん（講談社「アフタヌーン」連載）

監督：津田尚克

シリーズディレクター：中山勝一

シリーズ構成：猪爪慎一

キャラクターデザイン：友岡新平

美術監督：野村正信

色彩設計：橋本賢

撮影監督：山田和弘

編集：廣瀬清志

音楽：桶狭間ありさ・堀川真理子

音響監督：岩浪美和

制作：ベルノックスフィルムズ

製作：「ダーウィン事変」製作委員会 ▼楽曲情報

エンディングテーマ：a子「Turn It Up」 ▼イントロダクション

なんで、人間だけが特別なの？

アメリカ・ミズーリ州の片田舎に暮らす少年・チャーリーは、

人間を超える知能とチンパンジーを超える身体能力を併せもつ、

半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」。

１５歳になったチャーリーは、人間の里親の勧めで初めて学校に入学。

そこでチャーリーは、頭脳明晰だがコミュニケーションが苦手なルーシーと出会う。

平穏な学校生活もつかの間、チャーリーはその出自の特異性ゆえに、

「動物解放」を掲げるテロ組織・ALAにつけ狙われることに！

チャーリーは家族やルーシーを守るため、ALAと対決する道を選択する--

「テロ」「差別」「人権」「炎上」……ヒトが抱える問題に、

「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに対峙する。

ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが、ここに開幕!! 公式HP：https://darwinsincident.net/

公式X（旧：Twitter）： @darwins_anime （https://twitter.com/darwins_anime）

公式Tik Tok：https://www.tiktok.com/@darwinsanime_pr ▼原作情報

〈原作〉 うめざわしゅん 『ダーウィン事変』

〈連載〉 講談社「アフタヌーン」（毎月25日ごろ発売）にて好評連載中！

〈コミックス〉 最新第10巻まで好評発売中！