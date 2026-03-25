「朝晩の寒暖差」に！【ユニクロ】1枚持ってると安心♡「ライトアウター」

日差しが暖かくなってきたものの、朝晩は肌寒い今の時期。サッと羽織れる軽めのアウターがあれば重宝するかも。そこでおすすめしたいのが【ユニクロ】の「ライトアウター」。羽織るだけでサマ見えが狙えるジャケットやカバーオールなど、大人に似合うアイテムをご紹介します。ぜひ春のワードローブに迎えて。

おしゃれポイントを複数備えたジャケット

【ユニクロ】「ユーティリティショートジャケット」\6,990（税込）

春にあると便利なのが、あらゆるボトムスとバランスを取りやすいショート丈のジャケット。背面にプリーツの入ったAラインシルエットやコントラストカラーの襟、チェック柄の裏地がポイントです。袖口の見返しもチェック柄になっているので、まくればアクセントになってくれます。

デイリーコーデの相棒になるカバーオール

【ユニクロ】「リネンブレンドカバーオール」\4,990（税込）

襟付きで上品な、大人コーデにぴったりのカバーオール。リネンコットン素材で、軽やかに羽織れそうです。袖口にはスリットが入っているので、まくれば抜け感をプラス。きれいめのパンツと合わせてクールに決めたり、ゆるっとしたスウェットパンツでカジュアルに仕上げるのも◎

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M