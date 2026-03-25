ダイヤモンド・ヒューマンリソース（本社・東京都文京区）は２０２７年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象（有効回答数５５２０人）に「就職先人気企業ランキング調査」を実施し、その結果を発表した。

同社の人気企業ランキングは１９７８年の調査開始以来、今回の２０２６年・春版（２７年卒就活後半戦）ランキングで４９年度目の実績を誇る。今回の傾向としては、好業績と人手不足を背景に売り手市場が続き、３人に１人が内定を持ちながら本番を迎え、早期化に拍車がかかり、新卒学生の獲得競争が激化しているという。

その中で、文系男子では「伊藤忠商事」が７年連続で後半戦調査１位となったほか、「丸紅」（２位）、「三井物産」（３位）、「住友商事」（４位）、「三菱商事」（５位）と総合商社がトップ５を独占し、就職マーケットにおける不動の学生人気を改めて証明した。資源価格下落の影響を受けたものの、食料など非資源分野は堅調に推移し業績は依然として高い水準を維持しているという。

大手金融機関は「三井住友銀行」（６位）、「三菱ＵＦＪ信託銀行」（８位）、「大和証券グループ」（９位）、「野村證券」（１０位）とトップ１０に４社がランクインした。

理系男子も１位の「三井物産」をはじめ、「丸紅」（２位）、「伊藤忠商事」（３位）、「三菱商事」（４位）、「住友商事」（５位）と文系同様の５強が独占。不動産デベロッパーでは「森ビル」（６位）が唯一トップ１０に入った。

文系女子も「丸紅」が２年連続の１位で、「伊藤忠商事」（２位）、「住友商事」（３位）、「三井物産」（４位）、「三菱商事」（５位）とこちらも男子と同傾向。文系女子で圧倒的人気を誇ってきた航空業界は、「全日本空輸（ＡＮＡ）」が９位、「日本航空（ＪＡＬ）が１０位。森ビル（７位）がトップ１０入りしている。

理系女子も「丸紅」が1位となったほか、「伊藤忠商事」が２位、「三井物産」が３位、「住友商事」が４位、「三菱商事」が６位と総合商社５社がトップ１０入り。不動産デベロッパーでは男女・文理の４分別で唯一５位に食い込んだ「森ビル」をはじめ、「三菱地所」（７位）、「三井不動産」（９位）、「ＮＴＴ都市開発」(１０位）の４社が十傑となった。リケジョでも文系と同じく「全日本空輸（ＡＮＡ）」が８位と上位になっている。