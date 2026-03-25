「俺もお腹痛い」体調不良を被せてくる夫。インフルの私と張り合ってくる『斜め上すぎる理由』に呆然

妻が体調不良になると、自分も体調不良になる夫の話を聞いたことはありませんか？ 筆者の知人Aさんの夫も、Aさんが体調不良になると必ず体調不良になるのだそうです。Aさんは夫の行為を張り合っていると感じていましたが、夫に尋ねてみたところ、そこには驚きの真意が隠されていました。Aさんの夫が体調不良で張り合う理由とはどのようなものだったのでしょうか。

妻が体調不良になると夫も体調不良に

Aさんは、同い年の夫と共働きで暮らす女性。一緒に暮らし始めて気になったのが、Aさんが体調を崩すと、夫が、待っていたかのように「自分も具合が悪い」と言い出すことです。

Aさんが「お腹痛いんだよね～」と言うと、さっきまで元気にテレビを見ていたはずの夫が、急に神妙な顔をして「俺も昨日からお腹痛いんだよ」と言ってきます。

（えっ、今さら？ 私が言うまでピンピンしてたじゃない……）

そんなことが何度も続き、Aさんは「どうしてこの人は、病気まで張り合ってくるんだろう？」と不思議でなりませんでした。

妻インフルエンザ、そのとき夫は

ある日、Aさんはインフルエンザに感染し、高熱で寝込んでしまいました。

フラフラになりながら病院へ行き、診断結果を夫に伝えると、夫は案の定こう言ったのです。

「俺もなんだか寒気するんだよね」

そして夫は、看病をするどころか隣の部屋で寝込んでしまいました。「インフルエンザのときまで張り合わなくていいのに」とAさんは呆れましたが、熱にうかされているような状態で夫と言い合いする気力はありません。

3日間寝込んで回復してから、Aさんは夫にどうして体調不良で張り合ってくるのか聞いてみることにしました。

夫が体調不良になる理由

「どうして私が体調悪いって言うと、いつも自分もアピールしてくるの？ 正直、張り合われているみたいでしんどいんだけど」

Aさんからの質問に夫は心底驚いたような反応をして答えてくれました。夫によると張り合っている意識はまったくなく、体調が悪いと言われたから自分の体調についても考えてみて口に出しているだけだと言います。